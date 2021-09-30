Модельные библиотеки появятся в трех округах Ставрополья в 2022 году

СТАВРОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту "Культура". Об этом сообщила в четверг министр культуры края Татьяна Лихачева.

"Еще три модернизированные современные библиотеки появятся в Ставропольском крае в 2022 году: решением Министерства культуры Российской Федерации библиотеки Благодарненского, Георгиевского и Левокумского муниципальных округов признаны победителями конкурсного отбора на создание модельных библиотек в рамках национального проекта "Культура", - написала она на своей странице в Instagram.

Первая на Ставрополье модельная библиотека открылась в 2019 году в Петровском городском округе. Ранее в министерстве отмечали, во время модернизации в библиотеках обновляют книжные фонды, интерьеры, оснащают помещения современной цифровой техникой. В городе Ставрополе в 2021 году создается модельная библиотека, где помимо привычных пространств появятся зимний сад, зал эмоционального чтения, интеллект-зал. Обновленная библиотека заработает в октябре 2021 года и в Труновском районе - там читателям будет помогать робот-библиотекарь.

"В 2022 году на Ставрополье будет действовать уже 20 модельных библиотек - интеллектуальных и образовательных центров, сочетающих в себе красивый дизайн, комфортность пространства и доступ к новейшим информационным технологиям", - отметила Лихачева.

В рамках национального проекта "Культура" с 2019 года осуществляется модернизация сети муниципальных библиотек в субъектах Российской Федерации путем создания на их базе модельных библиотек нового поколения. Национальный проект реализуется в стране в рамках указа президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года.