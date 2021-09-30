В Чечне стартовали военно-патриотические игры для школьников

ГРОЗНЫЙ, 30 сентября. /ТАСС/. Межрегиональная военно-патриотическая игра среди школьников "Наша сила в единстве!" собрала в Чечне 140 участников из 14 городов воинской славы. Торжественная церемония открытия прошла в четверг в Грозном.

"В столице уже начались мероприятия, приуроченные ко Дню города. Среди них открытие ежегодной военно-патриотической игры старшеклассников Союза городов воинской славы "Наша сила - в единстве!". Целью игры является патриотическое воспитание молодежи, укрепление здоровья, получение молодыми людьми навыков начальной военной подготовки", - сообщил ТАСС мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров.

Игры пройдут с 29 сентября по 4 октября на базе Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе. В ходе борьбы за призовые места участники покажут свои навыки в строевой подготовке, прицельной стрельбе, метании гранат и в других военно-спортивных состязаниях. Всего в игре представлено 15 номинаций.

Как сообщили в Российском университете спецназа, участники военно-патриотической игры будут находиться под пристальным вниманием профессиональной группы инструкторов.

Ежегодно 5 октября столица Чеченской Республики отмечает День города, история которого началась в 1818 году. Крепость "Грозная" была заложена русским генералом Алексеем Ермоловым в шести верстах от входа в Ханкальское ущелье. Со временем крепость утратила военное значение и стала торговым и административным центром региона. Советский период для Грозного ознаменовался бурным развитием экономики, социальной сферы, культуры и искусства.

В ходе боевых действий во второй половине 1990-х - начале 2000-х годов город был почти полностью разрушен. Высказывалось даже предложение перенести столицу Чечни в другое место, но город восстановили, а его статус был сохранен. Основное строительство в рамках восстановления шло в 2007-2009 годах. Сегодня столица Чечни - это современный благоустроенный город с новыми достопримечательностями, в числе которых - мечеть "Сердце Чечни" и комплекс высотных зданий "Грозный-Сити".