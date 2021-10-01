Земли Владикавказа увеличатся за счет присоединения части близлежащего села

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 октября. /ТАСС/. Парламент Северной Осетии принял законопроект, согласно которому часть селения Гизель присоединится к Владикавказу для рекультивации полигона. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе заксобрания республики.

"Первый проект закона присоединяет часть Гизельского сельского поселения к городу Владикавказу в связи с рекультивацией полигона твердых коммунальных отходов в рамках реализации мер федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология", - говорится в сообщении.

Полигон бытовых отходов в настоящее время расположен на территории двух муниципальных образований. В соответствии с условиями указанной программы, полигон должен входить в состав одного муниципального образования.

Полигон на окраине Владикавказа переполнен и не соответствует санитарным нормам. Жители Северо-Западного района города довольно часто обращаются в республиканское управление Роспотребнадзора с жалобами на неприятный запах.

Полная рекультивация полигона должна завершиться в ноябре следующего года.