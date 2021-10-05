Солнечное сплетение. Как в Ельце хранят кружевные традиции с узорами из луговых трав

В Ельце кружева плетут все: водители автобусов, продавцы газет, металлурги, пивовары, кассиры и даже чиновники. Как шутят ельчане, плетут все, но не одновременно: одни уже умеют, другие еще учатся, а третьи только готовятся. Научиться просто — основные элементы елецкого кружевоплетения можно освоить за три дня

В Липецкой области многое сделано благодаря Петру I — от открытия целебных источников до запуска заводов для литья пушек на корабли первого в России регулярного военно-морского флота. Говорят, не будь Петра I, не было бы и кружев в Ельце. Началось с того, что император привез в Россию из бельгийского Брабанта монахинь, которые в Новодевичьем монастыре обучали русских девушек тайнам кружевоплетения. Сначала учили тоже монахинь, а потом и крепостных — так у богатых помещиков появились свои кружевные мастерские. После отмены крепостного права мастерицы разошлись по селам и деревням, обучая кружевному делу всех, кто был способен и имел желание. Но везде добавлялся в рисунок местный колорит. — Если вологодское кружево — это север, снег, снежинки, лес, то елецкое — цветущие луга, оно вдохновлено природой нашего края, его цветами и травами: одуванчик, гречишка, жемчужка, яблоневый цвет, сливочки, мушки, квадратики-черепушки. Елецкое кружево очень легкое и ажурное, — улыбается директор компании "Кружевной край" Екатерина Борисова. Наплетут с три короба История елецкого кружева ведется с 1801 года — по крайней мере, в Историческом музее в Москве, как говорит Борисова, хранится старинный елецкий платок с надписью: "Сей плат шила дьяконова дочь Александра Иванова 1801 года". Жителям Ельца наука кружевоплетения дается даром: садись рядком с любой мастерицей и сам смотри, как она нитку ведет. Раньше во всех местных школах девочек учили профессии кружевницы и даже присваивали разряды, чтобы работать на местной фабрике кружев. Сейчас таких уроков нет, но в Центрах дополнительного образования работают кружки, а в Елецком государственном университете при поддержке Российского фонда культуры проводят "Кружевную провинцию: вдохновение и преображение жизни" с конкурсами, с выставками, дефиле "Все в ажуре". В вузе уже трижды набирали курсы: всего 4,5 тыс. рублей за 72 часа обучения в течение двух недель. Цена смешная, потому что проданное кружево окупает затраты с лихвой: дешевле 5 тыс. рублей тут не стоит ничего, есть вещи и за миллион. Впрочем, вру: кружевные защитные маски по 500 рублей в пандемию стали самым популярным сувениром из Ельца. В Ельце плели кружево всегда, даже тогда, когда вроде бы и не было нужды: в революцию, в голод, холод, в войну. Потому что как ни тяжело человеку, а без красоты тоже не жизнь. — Я считаю, что любой человек может заниматься кружевоплетением, — говорит Борисова. — А любой человек, проживающий в Ельце, может плести елецкое кружево.

Описание Екатерина Борисова (в центре) © Личный архив Екатерины Борисовой

По большому счету, елецкое кружево — это всего лишь сплести нитки и перевить. Вначале делают сколок (схему), то есть рисуют форму, предполагая, как изделие будет смотреться на человеке, и подбирают рисунок. — А потом все это превращаем в технологию, — объясняет Борисова. — В кружеве должна быть толщина, и ее надо развернуть, чтобы она была одинаковой на всем протяжении и имела узор: все цветы состоят из непрерывной линии одной толщины. Если сконцентрироваться, то на рисование платья уходит неделя. Если мы спешим, то восемь кружевниц сплетут платье тоже за неделю. Чаще плетут изо льна, мастерицы "Кружевного края" дорабатывают остатки советских ниток — когда закрывался Вологодский комбинат, Борисова успела выкупить четыре мешка по 22 бобины. Этого хватило на семь лет, теперь нитки будут покупать в Италии. Из шелка тоже плетут, и из хлопка, и из мулине. Под музыку коклюшек Плетут кружево с помощью коклюшек, нитка крепится специальным узлом. Коклюшки — это палочки из веток орешника или клена, которые варят, снимают кожуру и высушивают. Ударишь коклюшками — и звон на всю комнату, его здесь называют музыкой. Сейчас в Ельце плетут кружево набором до десяти пар коклюшек, а до революции делали даже из 300 пар. Мастера говорят, что от этого зависит толщина кружева и сложность узора: чем больше коклюшек, тем оно богаче, красивее, затейливее.

— После революции так плести перестали, потому что хотели делать кружево быстрее. Старое дореволюционное елецкое кружево похоже на французское, на валансьен, и даже был такой период — "елецкий валансьен", отличался изысканной легкостью, так делали носовые платки, широкое кружево с ровным узором, — удивляет меня собеседница.

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Говорят, при крепостном праве кружева плели даже из ниток тоньше человеческого волоса. Доверяли такую работу только девочкам, их сажали в подвале или погребе, чтобы в сырости нитка еще сильнее растягивалась и не рвалась. В Ельце даже заборы раскрашивают елецкими узорами, а на магазинах развешивают гирлянды из настоящего кружева — и никто эту красоту не ворует: свой не возьмет, а чужие здесь не ходят. Это вообще город не простой — сам решает, кого принять, а кого отправить восвояси. Повелось так с 1395 года: легенду о нашествии завоевателя Тимура (Тамерлана) на Елецкое княжество вам расскажет здесь каждый встречный. Как Тамерлан вышел к Ельцу, пленил князя, убил его воинов, разграбил город, но затем неожиданно повернул обратно — говорят, во сне ему явилась Богородица со своим воинством, и среднеазиатский правитель дрогнул, отказался от дальнейшего похода на север. Екатерина Борисова приехала в Елец в 25 лет — и уже 20 лет занимается елецким кружевом и 12 возглавляет ООО "Кружевной край", которое должно было всего лишь стать площадкой для практики студентов, но неожиданно выросло до партнера дома моды Ulyana Sergeenko. Теперь елецкое кружево дважды в год можно увидеть в Париже на показе новой коллекции. Так, в коллекцию весна-лето — 2021 Ulyana Sergeenko на фабрике "Кружевной край" сплели 37 деталей, использовав почти 10 тыс. м нитей и затратив свыше 1 400 часов работы.

Борисова родом из Мценска, закончила Орловский государственный университет по специальности "учитель рисования", в аспирантуре Московского педагогического университета защищала диссертацию по истории мценского кружева. — Раньше Елец и Мценск входили в Орловскую губернию. После революции решили, что в одной области не нужны два центра кружева — Елец и Мценск, — и оставили один. От мценского кружева ничего не осталось, только несколько фрагментов в краеведческом музее, не было ни одной мастерицы. Я приехала в Елец искать историю мценского кружева — может, какие-то документы, рисунки. Тогда мне сказали, что ничего нет, но на фабрику кружев требуется художник. Так я и осталась в Ельце.

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Сейчас про мценское кружево знают намного больше, чем 20 лет назад, да, собственно, и про елецкое за эти годы тоже узнали немало нового. Например, всегда думали, что бабушки по селам плели елецкие кружева, а оказалось — городское это искусство. Потом в Елецком госуниверситете открылся факультет дизайна, Борисову пригласили преподавать дизайн костюма, где она ведет еще и курс елецкого кружевоплетения. — Елецкому кружеву есть место в костюме, — говорит она. — Мы уже много лет сотрудничаем с модным домом Ульяны Сергеенко, которая в январе и в июле представляет свои показы в Париже, и для каждого из них мы плетем кружева. Плетем и к новому сезону в январе 2022 года, но показывать не можем. Мы плетем фрагменты, которые могут быть частью корсета, элементами платья, деталями. Кружево с иголочки В 2009 году в Елецком госуниверситете открыли малое предприятие, чтобы студенты проходили практику на курсе кружевоплетения. Потом надумали еще шить и купили швейные машины, затем захотели вышивать и приобрели вышивальные. Сейчас все это размещено в здании на главной площади Ельца — из окна виден памятник Ленину — цех, музей, магазин, офис, класс для занятий и еще помещение с машинами для плетения кружев.

— Начинали с 60 кв. м, а сейчас около 400. Было две кружевницы, а сейчас работают 15 человек. Но я для себя решила, что не буду масштабировать производство: сколько выпускаем, столько нам и хватит. Летом туристы разбирали абсолютно все, но осенью их не станет, и мы будем готовиться к новому сезону. За 20 лет художник Борисова отвыкла от пленэров, но научилась вести бизнес, вникла в бухгалтерию и налогообложение, стала водить машину, построила с мужем дом, родила трех детей и увлеклась коллекционированием елочных игрушек. Игрушек уже под тысячу, все антресоли заняты коробками с коллекцией. На Новый год она в своем магазине наряжает елки и выставляет в окно ряды Дедов Морозов. — В этом году нарядила четыре елки, но, по-хорошему, можно было бы и 15 нарядить, — смеется она. Из кружева тоже делают новогодние елочные игрушки: воздушных ангелов, резвых оленей, пухлых слонят, грациозных лебедей. Борисова сама и сплетет, и нарисует схему, а это уже редкость: придумать новые узоры могут немногие. Елецкое кружево недешево, платья и костюмы из него и в советские годы могли позволить себе звезды эстрады уровня Людмилы Зыкиной. Сейчас покупатели есть, но крупных заказчиков помнят особенно — например, покупателей штор стоимостью около миллиона рублей. Покупают и настольные скатерти за 270 тыс., и платья по 200 тыс., и воротнички за 5–6 тыс. рублей.

— 20 лет назад, когда я пришла на Елецкую фабрику кружев, там работали 1 500 человек, а сейчас около 100. Люди уходили, чтобы зарабатывать деньги. Под заказ в Ельце сделают из кружева все что угодно. — И трактор, и козу, и оленей, и гербы — да мы половину всех гербов городов России переплели, — перечисляет Борисова. — А бывает, что заказывают что-то новое, например, один заказчик захотел кружевной абажур. Нам это в голову раньше не приходило, а после мы таких абажуров сделали чуть ли не миллион. Сама Борисова носит елецкое кружево редко. Но у него есть свои преданные поклонники: те, кто покупает скатерть, потом костюм для танцев, затем вечернее платье в пол, зонт, халат, кофту.