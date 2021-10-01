В Ахтынском районе Дагестана подготовят проект реставрации крепости XIX века

МАХАЧКАЛА, 1 октября. /ТАСС/. Специалистам-реставраторам предстоит подготовить проект восстановления крепости XIX века в Ахтынском районе Дагестана. Об этом сообщили в пресс-службе агентства по охране культурного наследия республики, не уточняя сроки разработки проекта.

Состояние Ахтынской крепости давно вызывает обеспокоенность как Дагнаследия, так и общественности района.

"Состояние объекта культурного наследия федерального значения "Крепость", XIX в. в Ахтынском районе проверили накануне сотрудники Дагнаследия в связи с поручением врио главы Дагестана Сергея Меликова. Обнаружено обрушение крыши и стен часовни на территории крепости. Фонд "Ахтынская крепость", организованный в районе, намерен в кратчайшие сроки заказать проект по реставрации и приспособлению памятника для использования", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что на протяжении последних лет здания и сооружения, входящие в состав крепости, претерпели значительные разрушения.

"Дагнаследие неоднократно направляло в адрес благотворительного фонда "Социально-правовой поддержки граждан "Русская миграция" письма о необходимости принятия мер по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с российским законодательством. Однако никаких действий предпринято не было, в адрес Дагнаследия не поступало запросов на выдачу заданий и разрешений на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия", - добавили в пресс-службе агентства.