Власти Дербента направят на благоустройство пляжа набережной более 195 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 4 октября. Власти дагестанского Дербента планируют направить на благоустройство пляжа городской набережной по улице Хандадаша Тагиева более 195 млн рублей, следует из документации электронного аукциона, размещенного на портале госзакупок в понедельник.

Как следует из аукционной документации, первый этап благоустройства городского пляжа набережной планируется завершить в срок до 1 октября 2022 года, максимальная сумма контракта составляет 195 394,3 тыс. рублей. Источник финансирования работ - городской бюджет Дербента.

Презентация концепции первого этапа развития пляжной зоны прошла в феврале этого года. Проектом было предусмотрено размещение на пляже санитарно-гигиенических объектов, солнцезащитных зонтов, шезлонгов, сервисных павильонов, высадка теневыносливых растений. Тогда же мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов поручил доработать проект, в том числе предусмотреть дополнительное благоустройство территории.

Как отмечали ранее в пресс-службе администрации города, цель проекта - преобразовать городской пляж в более современный, а также предусмотреть при проектировании место отдыха у воды для маломобильных групп населения.

Один из древнейших городов России и мира Дербент находится на побережье Каспийского моря, в 2015 году он отпраздновал свое 2000-летие. Поселение на данной территории существовало более 5 тыс. лет назад. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента, в Список всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур. Туристический поток в город постоянно растет. Как сообщала ТАСС руководитель Центра развития туризма администрации Дербента Гюлага Бабаева, в этом году он может достичь 160-170 тыс. человек, что на 45-55% по больше по сравнению с прошлым годом.