Береговую линию благоустроят в парке Говорухина в Железноводске в 2022 году

ПЯТИГОРСК, 5 октября. /ТАСС/. Озеро в парке Говорухина в Железноводске (Ставропольский край) приведут в порядок и сделают пригодным для купания в 2022 году на средства курортного сбора, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе городской администрации.

"Парк имени Станислава Говорухина стал нашим первым парком, который мы благоустроили в 2018 году. Теперь его ждет продолжение благоустройства - расширение спортивной и детской зоны, благоустройство береговой линии, создание велодорожек, и приведение озера в надлежащее состояние и даже, если все получится, с возможностью купаться в водоеме", - рассказал глава Железноводска Евгений Моисеев, слова которого приводятся в сообщении.

Он отметил, что работы будут вестись за счет средств курортного сбора в 2022 году. "Парк облюбовали не только наши жители, но и гости нашего курорта. Поэтому хотим сделать еще один объект курортной инфраструктуры. Сейчас идет сбор предложений жителей и гостей о том, какой бы они хотели видеть парк после благоустройства", - добавил глава курорта.

По данным пресс-службы, в 2018 году в парке впервые за 40 лет прошла реконструкция в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". После кардинального преображения парка он был назван в честь великого режиссера Станислава Говорухина, который является почетным гражданином города-курорта Железноводска.

Станислав Говорухин - советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, политический и общественный деятель. Дважды избирался депутатом Госдумы от Кавказских Минеральных Вод, участвовал в жизни Ставропольского края, помогал сохранять памятники культуры. При его поддержке были спасены от разрушения дом Алябьева в Пятигорске, Пушкинская галерея в Железноводске. В 1995 году Говорухину было присвоено звание почетного гражданина Железноводска, жители города также вышли с инициативой назвать городской парк его именем.

Эксперимент по введению курортного сбора в стране начался 1 мая 2018 года. Согласно краевому законодательству, сбор составляет 50 рублей с человека. За весь период проведения эксперимента в регионе благоустроенно свыше 50 объектов курортной инфраструктуры.