Родное село Есенина вошло в ассоциацию красивых деревень и городков России

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Село Константиново в Рязанской области, где родился и вырос поэт Сергей Есенин, вошло в ассоциацию самых красивых деревень и городков России. Хартия об этом и памятный знак были открыты 5 октября, сообщается во вторник на сайте правительства Рязанской области.

Ассоциация самых красивых деревень и городков России объединяет сельские населенные пункты и малые города, обладающие исключительным культурным и природным наследием. Основные задачи - сохранение и развитие территорий для привлечения туристов, инвесторов, содействие их экономическому развитию. Этот проект получил поддержку Агентства стратегических инициатив.

"5 октября подписана хартия о вступлении села Константиново Рыбновского района в ассоциацию самых красивых деревень и городков России", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Константиново стало 33-м участником ассоциации. На въезде в населенный пункт установлен памятный знак с надписью "Самые красивые деревни и городки России". Как отметил президент объединения Александр Мерзлов, вступление в ассоциацию привлечет внимание к Константинову и таким образом будет способствовать увеличению туристического потока.

"Константиново также становится членом Федерации самых красивых деревень и городков мира, потому что ассоциация является членом этой федерации и полномочным представителем. Природа этих мест уникальна. Ландшафт села - один из лучших в стране, если не лучший. Но нам еще многое вместе предстоит сделать, чтобы Константиново стало эталоном развития сельских территорий Рязанской области и в целом страны", - приводятся в сообщении слова Александра Мерзлова.

Село Константиново расположено на правом берегу Оки в 43 км от Рязани. 21 сентября 1895 года в Константинове родился Сергей Есенин, там же он провел детские и юношеские годы. Государственный музей-заповедник С. А. Есенина был основан в 1965 году на базе существовавшего литературно-мемориального музея в селе Константинове и памятных мест в городе Спас-Клепики.

Сегодня музей-заповедник - один из крупнейших музейных комплексов в стране, включающий, кроме усадьбы родителей поэта, церковь Казанской иконы Божией Матери, часовню в честь Святого Духа, дом священника И. Я. Смирнова, литературный музей, Константиновскую земскую школу и усадьбу помещицы Кашиной, Спас-Клепиковскую второклассную учительскую школу и школу грамоты в Спас-Клепиковском отделе музея.