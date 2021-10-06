На Ставрополье отремонтировали водовод, снабжающий водой 13 тыс. человек

СТАВРОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Капитальный ремонт водовода, снабжающего 13 тыс. жителей Изобильненского округа, завершили на Ставрополье. Водоснабжение улучшится в четырех муниципалитетах округа, сообщили журналистам в среду в пресс-службе "Ставрополькрайводоканала".

"Завершен капремонт участка водовода "Изобильный - Рыздвяный- Рождественская". Замена 3,7 км стальной магистрали увеличит объем и стабилизирует подачу питьевой воды для жителей четырех населенных пунктов Изобильненского городского округа. <…> Подающий водовод обеспечивает водоснабжение поселка Рыздвяный, хутора Спорный, станицы Рождественской и частично села Московское для 13 тыс. жителей", - говорится в сообщении.

Водовод общей протяженностью 22,4 км введен в эксплуатацию в 1990 году. Участок, снабжающий четыре муниципалитета, находился в аварийном состоянии и был изношен более чем на 80%. Капитальный ремонт участка профинансировал краевой бюджет. В середине октября специалисты проведут подключение замененного участка, после чего пройдут гидравлические испытания, промывка, дезинфекция и запуск обновленного водовода.

Ранее сообщалось, что по итогам 2021 года будет завершена замена, реконструкция и строительство водопроводных сетей протяженностью более 120 км. Работа идет в 12 территориях региона, в 52 населенных пунктах с численностью населения 83 тыс. человек.