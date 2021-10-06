Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в одном из аулов КЧР

ЧЕРКЕССК, 6 октября ./ТАСС/. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса площадью более 930 кв. метров начнется в 2022 году в ауле Новая Джегута Карачаево-Черкесии (КЧР) по нацпроекту "Демография". Об этом журналистам сообщила в среду пресс-служба главы и правительства республики.

"В следующем году в ауле Новая Джегута Карачаево-Черкесии начнется строительство малого физкультурно-оздоровительного комплекса, общей площадью 937,90 кв. метров. Двухэтажный спортивный объект будет построен в рамках реализации программы "Развитие физкультуры и спорта КЧР" федерального проекта "Спорт - норма жизни", - рассказали в пресс-службе.

В новом здании проектом предусмотрены тренажерный и универсальный игровой залы, зал для занятий баскетболом, волейболом, гандболом, для борьбы, самбо и дзюдо. Будут обустроены помещения для раздевалок, душевых, кабинеты врача и тренеров.

В пресс-службе отметили, что строительство спортивной инфраструктуры является одним из приоритетов для руководства региона. В 2020 году численность жителей республики, занимающихся физической культурой и спортом, составила порядка 202 тыс. человек, 10 лет назад это число составляло порядка 55 тысяч.

Нацпроект "Демография" включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.