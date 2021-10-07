Художники из 16 стран создали муралы на Ставрополье во время фестиваля уличного искусства

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Художники из 16 стран мира создали муралы в рамках международного фестиваля уличного искусства "Культурный код", который проходит в Солнечнодольске (Ставропольский край). Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе АНО "Россия - страна возможностей".

"В Солнечнодольске продолжается Международный фестиваль уличного искусства "Культурный код" - один из проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей". 60 художников из 16 стран мира меняют облик моногорода в Ставрополье, создавая на фасадах высотных домов шедевры современного искусства. Фестиваль стартовал 21 сентября, за это время было создано 16 муралов. Художники продолжают работу на 19 фасадах, в скором времени там появятся законченные изображения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди завершенных работ можно увидеть граффити испанского художника Sabek "Мадонна-защитница", представляющее собой изображение женщины, защищающей кошку. По словам автора, объединение этих двух символов демонстрирует баланс между человеком, природой и внутренним состоянием. Еще одним экспонатом галереи стал мурал испанского художника русского происхождения SAV45. На фасаде изображен образ девушки.

"Творческий дебют в области уличного искусства состоялся в рамках фестиваля для российского художника Александра Ташлыкова, подарившего Солнечнодольску свой первый мурал (ранее автор работал в жанре миниатюрной росписи). Александр говорит, что его фреска - это ода умиротворению, его посвящение состоянию спокойствия и безмятежности. Также свои муралы завершили братья-художники из Болгарии Erase, уличный художник из Германии Kartel, американец HEF, дуэт Bier&Brood из Нидерландов, INO из Греции, уникальные российские художники Vasyabasyo, Robe, Luka и Shozy", - говорится в сообщении.

Фестиваль "Культурный код" организован при поддержке ОНФ, президентской платформы "Россия - страна возможностей" и Фонда поддержки и развития современного искусства. Участники создают муралы на фасадах домов, встречаются с художниками, проводят лекции о современном искусстве. Главная цель - создание музеев монументального искусства под открытым небом, знакомство россиян с направлениями современного искусства и мировой уличной культурой.