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Корпус городской больницы в Кисловодске построят в 2022 году

Общая площадь здания составит порядка 10 тыс. квадратных метров

ПЯТИГОРСК, 7 октября. /ТАСС/. Строительство корпуса кисловодской городской больницы, на которое направлено 1,2 млрд рублей, завершат в 2022 году. Об этом в четверг сообщили журналистам в управлении по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края.

"С прежним подрядчиком, неоправданно затянувшим сроки работ, министерство строительства и архитектуры края расторгло контракт. Новый подрядчик развернул масштабное строительство на должном уровне, и оно идет стабильно хорошими темпами. Сдать объект планируется в следующем году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общая площадь здания составит порядка 10 тыс. квадратных метров. Уже завершено устройство бетонной площадки под фундамент, на 60% выполнена подпорная стена.

"Новый корпус будет самым технологичным и энергоемким. В нем разместятся операционные, приемное и реанимационное отделения, которые будут оснащены самым современным оборудованием (КТ, МРТ, ангиограф и прочее). Поэтому для устойчивости проектировщики разработали проект монолитного железобетонного здания, способного выдержать даже девятибалльное землетрясение", - рассказал главный врач больницы Сергей Егоров, слова которого приводятся в сообщении.

По данным управления, строительные работы ведутся на средства софинансирования с региональным бюджетом в рамках федеральных госпрограммы "Развитие здравоохранения". Сметная стоимость проекта - более 1,2 млрд рублей.

Больница была построена в 1988 году, капитальный ремонт с того времени не проводился. В ней работают более 800 человек. Стационар учреждения включает 12 профильных отделений на 486 мест.

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