В Северной Осетии МФЦ восстановил оказание услуг Росреестра

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 октября. /ТАСС/. Многофункциональный центр в Северной Осетии восстановил прием документов по услугам Росреестра, приостановленный накануне из-за технического сбоя в системе федерального ведомства. Об этом сообщили в управлении республики по информационным технологиями и связи.

"На данный момент МФЦ Республики Северная Осетия-Алания осуществляет прием документов по услугам Росреестра в штатном режиме. 7 октября Управление Росреестра по Республике Северная Осетия-Алания и Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Северная Осетия-Алания проводили технические работы", - говорится в сообщении.

Все государственные услуги в МФЦ предоставлялись в полном объеме на время технического сбоя.