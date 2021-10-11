Все дороги ведут к проходной: история нижнетагильской Вагонки

В 30-е годы Вагонка — местность вокруг Уральского вагоностроительного завода — представляла собой море бараков. В этом районе Нижнего Тагила на тот момент жили порядка 30 тыс. человек. Здесь планировали создать "город Солнца", но планы нарушила война, а растущее население так и осталось в деревянных домах, пока на смену им не пришли сталинский ампир и хрущевки. К 85-летию Уралвагонзавода рассказываем о том, как развивался вместе с заводом этот район Нижнего Тагила

Дзержинский район, который в Нижнем Тагиле называют Вагонкой, был образован весной 1933 года как район вагоностроителей. Сейчас здесь проживает более 120 тыс. человек, рассказывает наш гид — директор Выставочного комплекса УВЗ Алла Пислегина. В годы строительства предприятия в этом районе планировали создать "город Солнца", город-коммуну, в котором жили бы люди свободного труда. — Но из этого проекта возвели только чуть больше 20 зданий. В войну строительство было заморожено. Чтобы расселить десятки тысяч эвакуированных в Нижний Тагил, на Уралвагонзавод, работников 12 предприятий, стали строить бараки и землянки. На возведение каждого требовалось всего четыре дня, — рассказывает Пислегина. Население района до войны составляло около 30 тыс. человек, а уже после войны достигло 100 тыс. Многие жили в землянках, требовалось благоустроенное жилье. Памятник, который на ходу Проспект Вагоностроителей — одна из главных улиц города. Особенностью дорог в этом районе является то, что они изначально ориентированы на проходные завода. Проспект, который раньше был улицей Сталина, ведет прямо к проходной. Переименовали его в 1961 году. Застраивалась улица в течение многих лет: здесь стоят и хрущевки, и современные дома. Часть домов возводили пленные немцы, их редко привлекали к работе на предприятиях. Дальше по проспекту — чистейшие образцы сталинского ампира, построенные в 40–50-х годах. — На Вагонке у нас целый ансамбль зданий, построенных в 30-е годы в стиле конструктивизма. А стиль ампир прослеживается во всех зданиях и во всех проявлениях, — рассказывает Пислегина. Затем идут скромные по архитектуре хрущевки, которые быстро строились и помогли обеспечить людей необходимым жильем.

Описание Храм-памятник Дмитрия Донского © Sergei Afanasev/Shutterstock/FOTODOM

Приближаемся к зданию заводоуправления. Слева от него возвышается храм-памятник Дмитрия Донского, который в 2000-е возвели на средства завода. В военное время на деньги Русской православной церкви завод построил танковую колонну, которую назвали в честь великого князя московского Дмитрия Донского — об этом и напоминает памятник. На площади перед Центральной проходной — танк, установленный на постамент в сентябре 1946 года в день празднования первого Дня танкиста. В 1985 году эту машину решили снять, завести и провести по улицам города. Танк был почти в идеальном состоянии — его помыли, покрасили, в технической части пришлось заменить только резинотехнические изделия — за 40 лет резина рассохлась. Вели в тот день машину два брата — Михаил и Геннадий Болтиновы. Пришли они на завод в годы Великой Отечественной войны, начинали с учеников и помощников, а после стали испытателями танков. Геннадий, как рассказывает Пислегина, был настоящий ас. Однажды на испытаниях, которые обычно проходят в условиях полного бездорожья, танкисты поздно заметили ров.

— В случае неудачного преодоления препятствия всему экипажу испытателей могло сломать позвоночники. Тогда Геннадий принял решение прибавить газу. Танк перепрыгнул через ров. Испытание прошло успешно, — рассказывает Алла Владимировна. Современное здание Центральной проходной появилось тут позже — в 1986 году. На территории завода высажены самые разные деревья — много южных, в том числе орешники, груши и яблони, урожай с которых раньше отправляли в подшефные сиротские дома. Прямо перед музеем боевой техники под открытым небом расположена выставка продукции Уралвагонзавода. Среди экспонатов — миллионный вагон, выпущенный к 75-летию завода, вагон из эшелона к 60-летию ВЛКСМ, который был собран на собственные средства молодежи УВЗ, а также образцы продукции конца XIX века других заводов. Дворец для Ленинграда В Нижнем Тагиле есть улица Ильича. Когда-то она имела два названия: от школы, которая раньше носила номер 55 (сейчас 70), до проспекта она так и звалась улицей Ильича, а около школы стоял памятник юному Володе Ульянову. От сегодняшнего проспекта Дзержинского до Центральной проходной Уралвагонзавода она превращалась в улицу Ленина. Позже название решили унифицировать, и на всей протяженности улица получила имя Ильича.

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— Она названа в честь воинствующего атеиста, но в начале и в конце расположены целые храмовые комплексы. Вот такая ирония, — говорит Алла Пислегина. Чуть в стороне — старый Дом дирекции. В 30-е годы в нем опустело много квартир из-за репрессий. Здесь жил первый директор Уралвагонзавода Григорий Павлоцкий, он руководил предприятием с 1935 года. Завод тяжело вставал на ноги. — Почему-то считалось, что создать предприятие, да еще такое, которое впервые разрабатывало и осваивало технологии массового производства вагонов, должно быть просто. Завод был пущен в 1936 году, он не мог сразу же выпускать плановое количество вагонов, тем более что планы были завышенные. Кроме того, не все цеха были технически оборудованы, недостаточно было металла и других материалов, почти полностью отсутствовали инженеры. Ни Павлоцкий, ни другие руководители не были виноваты в том, что завод не сразу вышел на проектную мощность. Павлоцкого очень жаль… — рассказывает Алла Пислегина. За якобы провалы в производстве Павлоцкого арестовали, в 1938 году — расстреляли. Завод вышел на проектную мощность лишь в 1940 году, но к 1941 году все еще оставался недостроенным.

Описание Дворец культуры © Виктория Ивонина/ТАСС

Идем дальше до Дворца культуры. Рядом с ним — обычные дома-коробки. Как объясняет Пислегина, на Вагонке доминируют два стиля: конструктивизм и сталинский ампир. В этой точке, где мы остановились, прекрасно виден огромный, с колоннами, светлый Дворец культуры. До 1950-х годов у работников УВЗ было восемь клубов, которые располагались в бараках. Директор завода Иван Окунев увидел проект Дворца культуры, который должен был появиться в Ленинграде, и тот ему очень понравился. Окунев обратился лично к Сталину с просьбой построить этот дворец именно в Тагиле — коллектив Уралвагонзавода достоин такого дворца. Когда проект реализовали, клубы из бараков перебрались в новый дом. Окунева здесь помнят до сих пор. Сейчас во Дворце культуры работают разные кружки и секции, занимаются в них и дети, и взрослые. С лестниц этого дворца видно трубы завода, чуть ближе — стадион. Раньше рядом с ним была еще и хоккейная площадка, но потом ее отвоевал рынок, который там и сейчас. Для хоккея в районе появился целый Дворец ледовых видов спорта.

Описание Памятник Ивану Окуневу © Виктория Ивонина/ТАСС

— Посмотрите на эту башенку, — указывает Алла Пислегина на верх одного из домов. — Сейчас там нет ничего, а вообще здесь заработал первый в городе телеретранслятор. В 1950-м на Вагонке появились первые телеприемники, но ретранслятора в городе не было. Дома у вагоностроителей стояли ящики с пустыми экранами. Тогда работники завода собрали собственный ретранслятор и подключили район к вещанию. Тогда телевизоров было немного, смотреть их ходили к соседям. Немецкие памятники на Урале На улице Ильича идем вдоль зданий, которые еще в 1934–1936 годах построили для стахановцев. С другой стороны улицы были бараки, но позже там возвели целые кварталы одинаковых хрущевок. В пионерском сквере — в котором все посадки делали, разумеется, пионеры — стояли гипсовые скульптуры, но со временем они пришли в негодность, их убрали. Вернули только горниста, похожий стоял на входе и встречал гуляющих вместе с девочкой, отдававшей пионерский салют.

Поменялось в сквере многое. Клумба в центре дорожки стала в разы меньше. Еще дальше — фонтан с лягушками, он тоже был разрушен, но горожане так его любили, что объект отремонтировали и сделали новый, дополнив светомузыкой. А на месте клуба "Ривьера" был детский сад. Выезжаем на Ленинградский проспект — он начинал формироваться как Студенческая улица. — Эти кварталы были построены цехами УВЗ, его работниками. Например, входишь в дом, и все жители — работники одного цеха. Детские сады возводили так же, — рассказывает Алла Владимировна. Вдоль проспекта стоят небольшие трехэтажные дома. Немного дальше — площадь Славы. Ее построили в память о сотрудниках УВЗ и других орденоносных предприятий района, солдатах, погибших в годы войны.

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