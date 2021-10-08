Центр промыслов и ремесел в Нальчике открыл гончарную мастерскую

НАЛЬЧИК, 8 октября. /ТАСС/. Мастерская гончарного ремесла, созданная при центре народных художественных промыслов и ремесел в Нальчике, проводит первый набор учащихся. Об этом в пятницу в ходе дневного марафона "Компас женского лидерства #МягкаяCила" рассказала председатель парламента Кабардино-Балкарской Республики (КБР) Татьяна Егорова.

Центр занимается возрождением и развитием народного художественного творчества. В банке данных центра около 300 мастеров прикладного искусства из Кабардино-Балкарии.

"На базе учреждения созданы мастерские по разным направлениям ремесел. Наибольшей популярностью среди женщин пользуется обучение таким направлениям, как пошив национального костюма, золотая вышивка, вышивка лентами. А в данный момент проводится первый набор обучающихся в новую мастерскую гончарного ремесла", - сказала Егорова.

Спикер парламента КБР отметила, что народные промыслы и ремесла являются одним из перспективных направлений развития туризма в регионе. "Наиболее развитыми у нас являются такие виды ремесел, как резьба по дереву, столярный промысел, пошив и ремонт национальной одежды и обуви, золотое шитье, художественная обработка металла, холодное оружие, чеканка, изготовление ювелирных изделий, войлочных изделий и лозоплетение", - рассказала Егорова.

Она добавила, что предметы народного творчества пользуются большой популярностью у туристов. Их можно приобрести на сувенирных рынках как в Нальчике, так и в районе крупных объектов показа.

Марафон накануне Третьего Евразийского женского форума проводят Мастерская управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей" совместно с Советом Евразийского форума при Совете Федерации ФС РФ, партнером форума выступает Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ". Марафон открылся на Камчатке и завершится в самом западном регионе страны - в Калининградской области.