В КЧР планируют перенять опыт Севастополя по музеефикации средневековых храмов

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 октября. /ТАСС/. Опыт музея-заповедника "Херсонес Таврический" (Севастополь) намерены применить для сохранения храмов X века в Карачаево-Черкесии и привлечь больший поток туристов. Об этом рассказал ТАСС замначальника Управления КЧР по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия Руслан Башлаев в кулуарах ХХ Всероссийского съезда органов охраны памятников истории и культуры, проходящего в Севастополе 5-8 октября.

"У нас очень много объектов, которые нуждаются в идентификации и реставрации. Например, есть византийские храмы X века, которые нуждаются и в археологических раскопках, и в исследованиях. Можно применить опыт Херсонеса [музей-заповедник "Херсонес Таврический"], Дагестана и сделать очень красивый музейный экспонат", - сказал Башлаев.

Он пояснил, что речь идет о храмах, которые находятся в Архызском ущелье - популярном у туристов горном районе. Посещаемость этого памятника, Аланского городища, высока и сейчас, но проведение археологических работ позволит привлечь еще больше туристов.

"В последние два года все большей полярностью [в "Херсонесе Таврическом"] стали пользоваться экскурсионные маршруты, раскрывающие тему крещения Руси. На территории нашего музея представлено около 70 византийских христианских храмов различных архитектурных типов, которые обладают высоким туристическим потенциалом. Изучив практику музеефикации в Греции, Кипре, Италии, Турции, было принято решение о создании особых условий для туристического показа ряда археологических памятников", - рассказала ТАСС директор музея-заповедника Елена Морозова.

Она пояснила, что территория выбранных объектов будет расчищена от растительности и навалов камней, появившихся за века после гибели города, появится необходимая музейная навигация. Но при подготовке памятников для показа необходимо обеспечить не только комфорт туристов, но и сохранить объекты. "Для этого будет проложена дорожно-тропиночная сеть, чтобы посетители музея могли перемещаться четко от объекта к объекту, не нарушая культурный слой, который хранит в себе еще много исторической памяти", - уточнила Морозова.

По данным музея, в числе объектов, планируемых к музеефикации, Базилика на холме, которая представляет собой достаточно небольшой храм. Считается, что он непосредственно связан с походом князя Владимира на Корсунь (как в тот период называли город): по одной из версий, здесь захоронены члены его дружины, погибшие во время боев за город, - для этого есть ряд признаков. Храм, который сейчас называют Западной базиликой, ученые считают местом, куда в IX веке помещены мощи Святого Климента (папы Римского, сосланного в Херсонес за свою веру и впоследствии казненного), обретенные при непосредственном участии Святого Кирилла - одного из создателей славянской письменности.

О памятниках

В поселке Нижний Архыз Зеленчукского района КЧР расположен историко-архитектурный и археологический комплекс, который датируется VII-XIV веками, на его территории находятся три храма - Северный, Средний и Южный, построенные в первой четверти Х века. Еще два храма этого периода - Шоанинский и Сентинский - расположены на территории Карачаевского района республики.

Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" в Севастополе - научно-исследовательское и музейное учреждение, в состав которого входит городище Херсонеса и хора - земельные наделы в предместье античного города, а также крепости Чембало в Балаклаве и Каламита в Инкермане. Коллекция музея составляет 221 тыс. артефактов, архив насчитывает более 200 тыс. документов, а научная библиотека содержит более 30 тыс. книг. Ежегодно в "Херсонес Таврический" приезжает около 1 млн туристов из России и из-за рубежа.