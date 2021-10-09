Робот-консультант начал помогать резидентам парка высоких технологий в Грозном

ПЕРМЬ, 9 октября. /ТАСС/. Робот от резидента "Сколково" начал свою работу в парке высоких технологий "Хайпарк" при Грозненском государственном нефтяном техническом университете (ГГНТУ), где помогает резидентам реализовывать свои проекты. Специально для этого в робота загрузили информацию обо всех компаниях-резидентах и их проектах, рассказал ТАСС директор по развитию компании "Промобот" Олег Кивокурцев.

"В основные обязанности робота входит помощь в навигации, ответы на вопросы об инфраструктуре и информирование об активностях и мероприятиях парка. Специально для данного проекта инженеры компании совместно с представителями парка разработали лингвистическую базу, куда загрузили информацию о компаниях резидентах, инфраструктурных объектах и о предстоящих мероприятиях центра", - рассказал собеседник агентства.

Также директор "Хайпарка" ГГНТУ Мансур Арсанукаев отметил, что робот отвечает основным идеям парка. "Робот-консультант удачно вписывается в нашу концепцию, а также позволяет резидентам реализовать свои проекты, в том числе с использованием робота", - отметил Мансур Арсанукаев.

Компания "Промобот" основана в 2015 году, с того же года является резидентом "Сколково". На данный момент она является крупнейшим производителем автономных сервисных роботов в Европе. Они трудятся более чем в 40 странах администраторами, промоутерами, консультантами, гидами и консьержами.