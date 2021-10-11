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Лабораторию палеонтолога организуют в День фоссилий в музее Ставрополья

Ученые расскажут о новых находках на территории края

СТАВРОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Лабораторию палеонтолога продемонстрируют посетителям в День фоссилий в Ставропольском краевом музее - заповеднике. Ученые расскажут о новых палеонтологических находках на территории края, сообщили в понедельник в музее.

Фоссилии - окаменевшие остатки или отпечатки древних животных и растений.

"В этом году День фоссилий в музее-заповеднике посвящается новым палеонтологическим находкам древних животных, живших на территории Ставропольского края. Гостей праздника ждет экспозиция новых находок, слайд-шоу, интерактивная экскурсия, мастер-класс, лаборатория палеонтолога и раскопки", - говорится в сообщении.

По информации краевого управления по информационной политике, в импровизированной лаборатории палеонтолога посетителям расскажут о способах реставрации находок на примере черепа трехпалой лошади гиппариона. Гости смогут увидеть фоссилии в бинокулярную лупу, также им продемонстрируют 3D-фрагменты скелета носорога эласмотерия сибирского и зубов южных слонов.

День фоссилий был предложен Международной палеонтологической ассоциацией, чтобы рассказать о научной и образовательной важности ископаемых окаменелостей. Зародился он в США и впоследствии распространился по всему миру. В России праздник отмечается с 2017 года 16 октября.

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