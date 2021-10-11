Дагнаследие выявило нарушения использования и содержания "Мечети с минаретом"

МАХАЧКАЛА, 11 октября. /ТАСС/. Сотрудники Дагнаследия проверили состояние объектов культурного наследия в селении Джигия Кайтагского района республики и выявили нарушения в содержании и использовании "Мечети с минаретом" XI-XIII веков. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе агентства по охране культурного наследия.

"Из объектов культурного наследия федерального значения была проверена "Мечеть с минаретом" XI-XIII веков. Потолок и стены мечети обшиты листами ДСП, по стене проходит открытая электропроводка. Помимо этого, в мечети установлена газовая печь с дымоходом, проходящим по потолку, а по южной стороне мечети по стене проходит газовая труба. Все это является нарушением ст. 47.3 "Требования к содержанию и использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия" Федерального закона № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия", - говорится в сообщении.

Как отмечается, для принятия дальнейших мер Дагнаследие предварительно направило запросы об установлении собственника объекта в Росимущества, Минимущества Дагестана и Администрацию сельсовета "Шилягинский".

Основными замечаниями к состоянию объектов культурного наследия регионального значения были отсутствие информационных надписей установленного образца на объектах. Значительно перестроен оказался "Дом М. Арсланова", 1885-1886 годов. Кроме того, ограничен доступ к объекту культурного наследия "Пир Сулеймана", XVIII-XIX веков, так как вход осуществляется только через частный двор.