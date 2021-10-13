Проекты водоснабжения профинансируют в двух округах Ставрополья по обращению ОНФ

СТАВРОПОЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Проекты улучшения водоснабжения профинансируют в Шпаковском и Кочубеевском округах Ставрополья после обращений общественности и регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ). Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе регионального отделения.

"Благодаря вмешательству экспертов регионального отделения Общероссийского народного фронта в дома жителей Шпаковского и Кочубеевского округов Ставрополья, обратившихся на прямую линию с президентом России, <…> в ближайшие два года начнет поступать чистая вода. Общественники добились от чиновников принятия решений о разработке проектно-сметной документации по строительству водопроводов в населенных пунктах", - говорится в сообщении.

В Кочубеевском округе в 2015 году был построен водозабор для обеспечения питьевой водой нескольких населенных пунктов. По информации ОНФ, все это время сооружение простаивает и частично разрушилось. После обращения общественников краевой бюджет профинансирует разработку проекта реконструкции водозабора, работы начнут в 2023 году.

В Шпаковском округе проблемным стал водопровод в хуторе Садовый, сооружение построено больше 50 лет назад. "За это время трубы не только сгнили и проржавели, но еще и забились песком и растительностью. За последние 10-15 лет никто не проводил обследование водопровода, чистку и ремонт", - говорится в сообщении. Начало строительства нового водопровода запланировано на 2023 год, предложения по финансированию направлены в проект краевого бюджета.

"Анализ обращений, поступивших на прямую линию с президентом РФ с 2019 по 2021 год, показал, что около 2,5% - 5% обращений затрагивают проблемы водоснабжения в Ставропольском крае. Мы видим, что с каждым годом все больше жителей населенных пунктов получают качественную водопроводную воду. Однако водоснабжение жителей малых населенных пунктов остается узким местом реализации национальных проектов, связанных с повышением качества жизни", - цитирует пресс-служба эксперта регионального отделения ОНФ Алексея Гридина.