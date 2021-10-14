Для уборки винограда в Дагестане привлекли дополнительно более 1 тыс. человек

МАХАЧКАЛА, 14 октября. /ТАСС/. Более 1 тыс. человек дополнительно привлекли для уборки винограда в Дагестане после сильных дождей, поставивших под угрозу сбор урожая, в настоящее время убрано более 72% всех виноградников, сообщил ТАСС первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Шарип Шарипов.

Сильные ливни обрушились на Дагестан в сентябре и начале октября. По оценке властей Дербентского района, где сосредоточены наибольшие площади дагестанских виноградников, из-за обилия осадков урожайность винограда может упасть на 20-40%.

"Чтобы не потерять виноград, мы подключили дополнительную рабочую силу. Более 1 тыс. человек дополнительно привлечено - это в том числе учителя, которые после основной работы выходят на уборку винограда, а также студенты колледжей. Кроме того, повысили плату за килограмм собранного винограда - если начинали с двух рублей, то сейчас вышли на 3-4 руб., некоторые хозяйства платят 5 руб. за кг собранного винограда. Мы провели большую мобилизационную работу, и сегодня около 3-4 тыс. человек в общей сложности занято на уборке винограда", - сказал Шарипов.

По его словам, только за первую неделю октября в Дербентском районе выпало 131 мм осадков или 238% от месячной нормы, что значительно осложнило уборку урожая. Всего в этом году в республике виноград предстоит убрать с 22,4 тыс. га, сегодня работы завершены более чем на 72% этой площади.

"Убрали 16,1 тыс. га, собрали 173,5 тыс. т винограда. Осталось убрать 6,3 тыс. га. Средняя урожайность собранного винограда - 108 центнеров с гектара. Если мы с оставшихся площадей хотя бы по 60 центнеров [соберем], то мы превысим прошлогодний результат", - пояснил собеседник агентства, уточнив, что в прошлом году в Дагестане был собран рекордный урожай винограда - 209 тыс. т.