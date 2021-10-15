На курорте Домбай в КЧР планируют бесплатно угощать туристов айраном

ЧЕРКЕССК, 15 октября./ТАСС/. Национальный кисломолочный напиток айран планируется сделать бесплатным для туристов на территории курорта Домбай в Карачаево-Черкесии. Об этом ТАСС рассказал заместитель мэра Карачаевского городского округа Азрет Караев.

"Мы планируем запустить такой проект: в Домбае айран будет бесплатным для туристов. Сейчас мы его тестово запустили в кафе "Пихтовый мыс". Уже на протяжении недели на барной стойке подготовлен деревянный чан и стаканы. Любой из посетителей может набрать и выпить, это в счет не включается", - рассказал Караев.

По его словам, целями проекта являются популяризация карачаевской национальной кухни, сохранение культурного наследия региона, увеличение туристического потока, стимуляция производства продукции, создаваемой по традиционным рецептам. "Это возвращение к истокам - у карачаевцев было принято встречать гостей с чашей айрана. Он является символом гостеприимства и радушия народа", - добавил Караев.

Напиток будут поставлять фермеры из находящихся по соседству селений. Караев пояснил, что расходы на закупку напитка не скажутся на бюджете туристических объектов: проект, напротив, привлечет гостей и обеспечит их лояльность. За первые три дня тестового периода в кафе "Пихтовый мыс" поток гостей увеличился в три раза. В ближайшее время проект стартует в гостинице "Фотон".

"Это проект администрации Карачаевского городского округа. Мы призвали предпринимателей - владельцев гостиниц, ресторанов и кафе, некоторое количество откликнулось. Надеемся, что и дальше найдем отклик и понимание, и Домбай станет зоной, свободной от продажи айрана", - заключил собеседник агентства.