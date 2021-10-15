В селе КБР открыли самый крупный в Баксанском районе сквер

НАЛЬЧИК, 15 октября. /ТАСС/. Самый крупный в Баксанском районе Кабардино-Балкарии сквер площадью 1,5 га открылся в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в журналистам в пресс-службе района.

"В пятницу в сельском поселении Жанхотеко состоялось торжественное открытие сквера, построенного в рамках федерального проекта "Формирование современной комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" . Его площадь составила 1,5 га, это самый крупный сквер Баксанского района", - рассказали в пресс-службе.

Стоимость работ составила более 9 млн руб. Строительство велось с апреля. "Его расположение - вдоль федеральной трассы к главной достопримечательности нашей республике Эльбрусу - неслучайно. Теперь отдыхать могут не только жители, но и гости республики по пути к горнолыжному курорту", - цитирует пресс-служба и. о. главы администрации Баксанского района Артура Балкизова.

Протяженность сквера составляет почти 300 м. В новом сквере уложена тротуарная плитка, установлены детская площадка, скамейки, урны, фонари, а также ограждение. Новый сквер по всей длине украшает полотно, составленное из фотографий достопримечательностей республики.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из пяти федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и "Чистая вода". Основная цель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

Одна из ключевых задач нацпроекта "Жилье и городская среда" - повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов.