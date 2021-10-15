Первый зампред заявил, что поддержка Дагестана останется в приоритетной повестке Совфеда

МАХАЧКАЛА, 15 октября. /ТАСС/. Вопросы поддержки социально-экономического развития Дагестана останутся в числе приоритетных для Совета Федерации, в настоящее время сформирована дорожная карта по реализации ряда проектов в республике. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе главы Дагестана со ссылкой на первого заместителя председателя Совфеда Андрея Яцкина.

Представители делегации Совфеда находятся в Дагестане с рабочей поездкой 13-15 октября. В пятницу они приняли участие в видеосовещании по вопросам социально-экономического развития республики, в ходе которого на связь вышли также представители федеральных министерств.

"Дагестан - это приоритетная повестка Совета Федерации. В марте текущего года на пленарном заседании рассматривали вопросы государственной поддержки социально-экономического развития региона. Они сегодня также прозвучали на совещании. По некоторым из них уже достигнуто взаимопонимание с федеральными органами исполнительной власти. Определенные вопросы, в которых были пробуксовки, мы сегодня постарались прояснить и наметили дорожную карту для дальнейшей реализации. <…> Подтверждаю, что приоритетные вопросы поддержки региона останутся в повестке Совета Федерации", - привели в пресс-службе слова Яцкина.

По его словам, за время пребывания в Дагестане сенаторы смогли увидеть основные "болевые точки" Махачкалы и Каспийска. "Команда руководства республики и команда Совфеда в одном направлении будут реализовывать программы по устранению данных проблем", - добавил первый зампред Совета Федерации.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко также обратил внимание на поддержку исторических поселений Дагестана. "Мы считаем, что эта поддержка должна быть основана не только на перераспределении внутреннего бюджета региона, но и проходить на федеральном уровне. Историческое поселение Дербент - всемирное наследие ЮНЕСКО, к нему должно быть особое отношение", - отметил Шевченко.

Глава Дагестана Сергей Меликов поблагодарил сенаторов за контроль за реализацией постановления о господдержке социально-экономического развития региона, принятого в марте в ходе Дней Дагестана в Совфеде. "Чтобы динамично развиваться, нам нужно сегодня решить инфраструктурные проблемы. Это одно из важных направлений, которое мы обозначали на повестке Дней Республики Дагестан в Совете Федерации. Кроме того, туда входят вопросы, касающиеся медицинского обслуживания и обеспечения населения. Благодаря постановлению мы получили более 1 200 дополнительных должностей для организаций скорой помощи, которые финансируются из федерального бюджета", - привели в пресс-службе слова Меликова.