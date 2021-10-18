На благоустройство дворов в Ставрополье в 2022 году направят 200 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 18 октября. /ТАСС/. Власти Ставрополья в 2022 году выделят на благоустройство дворов 200 млн рублей. Об этом в понедельник сообщил губернатор Владимир Владимиров.

"С 2017 года по 2019 год в крае были отремонтированы и приведены в порядок 283 дворовые территории. Новая региональная программа станет продолжением этой работы. На ее финансирование в проекте краевого бюджета на 2022-й год уже предусмотрено 200 миллионов рублей", - написал Владимиров в "Инстаграме".

Он отметил, что региону необходимы крупные точки общественного притяжения - современные зоны отдыха, зеленые парки и скверы, красивые набережные. "Но вряд ли кто будет спорить, что все начинается со своего двора, его пешеходных дорожек, детских площадок, газонов, фонарей", - добавил Владимиров.

По его словам, всего в следующем году в рамках программ комфортной городской среды, поддержки местных инициатив, комплексного развития сельских территорий планируется суммарно выделить на благоустройство 1,5 млрд рублей.

Проекты по благоустройству территорий на Ставрополье реализуют по нескольким направлениям, включающим региональную программу поддержки местных инициатив, развитие курортных территорий, формирование комфортной городской среды. В 2021 году финансирование программ превышало 2 млрд рублей.