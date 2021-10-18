Миграционный центр в Обнинске перенесут за пределы города

КАЛУГА, 18 октября. /ТАСС/. Регистрационный центр мигрантов, расположенный в Обнинске, перенесут за пределы города из-за недовольства жителей наукограда. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства Калужской области.

За последнюю неделю ЦУР Калужской области зафиксировал большое количество сообщений в соцсетях по поводу очередей из мигрантов в регистрационном центре в Обнинске. В связи с этим многие граждане не могли воспользоваться услугами паспортного стола. Поступали также жалобы на несоблюдение санитарных норм в очередях, включая социальную дистанцию и ношение масок.

"Расположение отделов УФМС в центре жилого микрорайона создает дополнительные сложности для граждан. Эту "точку напряжения" надо из города убрать, это давно необходимо было сделать", - приводит пресс-служба слова губернатора Владислава Шапши.

По данным правительства, начальник УМВД России по Калужской области Александр Дедов в ходе совещания заявил, что переведет часть сотрудников из Обнинска в многофункциональный миграционный центр в Боровском районе и организует работу с приезжими там.