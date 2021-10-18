Омская пенсионерка, живущая в бочке, согласилась переехать в съемную квартиру

ОМСК, 18 октября. /ТАСС/. Пенсионерка, которая 35 лет живет в Омске в помещении, оборудованном в цистерне, предварительно согласилась на предложение мэрии переехать в жилье по коммерческому найму. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе городской администрации.

Жительница Омска Светлана Чернова с 1986 года живет в цистерне, приспособленной под временное жилое помещение. По данным СМИ, ранее женщина проживала в заводском общежитии, а после закрытия предприятия вынуждена была переехать в "бытовку". Здесь у женщины нет воды, тепла и электричества, зимой бочку она отапливает помещение буржуйкой. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее поручил проверить и доложить об обстоятельствах возможных нарушений прав пенсионерки.

"18 октября 2021 года в администрации города Омска Черновой С. В. повторно разъяснены все варианты решения ее проблемы. В ходе встречи она предварительно согласилась на предоставление жилого помещения по коммерческому найму, что подтвердила своим письменным заявлением. В настоящее время департамент жилищной политики ждет от нее пакет документов для предоставления квартиры по коммерческому найму", - сказали в пресс-службе. Арендная плата составит от 800 до 3 тыс. рублей в месяц.

В мэрии отметили, что пенсионерке было предложено переехать в Нежинский геронтологический центр для пожилых людей и инвалидов, предоставить муниципальное жилье по коммерческому найму или трудоустроиться в муниципальное предприятие или учреждение Омска, после чего ей выделили бы жилье. В пресс-службе подчеркнули, что все три варианта предлагались пенсионерке и ранее. "Варианты со служебным жилым помещением и коммерческим наймом изложены в официальном письме, адресованном ее представителю 11 марта 2020 года. Однако Чернова С. В. документы не предоставляла", - рассказали в мэрии.

Женщина стоит в очереди на жилье с 2002 года и находится сейчас на 11 221-м месте. Она не имеет никаких жилищных льгот. "Согласно действующему жилищному законодательству жилое помещение по договору социального найма может быть предоставлено Черновой С. В. при подходе очереди", - подчеркнули в пресс-службе.