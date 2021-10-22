Кадры решают. Какую господдержку предлагают медикам в Кузбассе

Собственные социальные программы помогают регионам решить вопрос нехватки медицинских кадров. В Кузбассе врачи дефицитных специальностей, участковые терапевты и педиатры, а также работники скорой помощи получают региональные подъемные — от 500 тыс. до 1 млн рублей. В дополнение к федеральным выплатам по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" получается солидный капитал, чтобы начать жить и работать на новом месте

Царская глубинка — Звоню сама, никому это не поручаю. Например, на прошлой неделе я нашла в Красноярском крае фельдшера скорой помощи, и он в понедельник вышел у нас на работу, — оживленно рассказывает мне Маргарита Ткачева, главврач Мариинской городской больницы на севере Кузбасса. Почти каждый рабочий день она находит время, чтобы изучать резюме на федеральных работных порталах, — ищет новых сотрудников в свой коллектив. На ее рабочем столе рядом с историями болезней отдельная папка с анкетами кандидатов со всей страны — хирурги, анестезиологи, терапевты, фельдшеры. Почти 30 лет назад Ткачева сама приехала по распределению в Мариинск в 170 км от Кемерова вслед за мужем, с которым они вместе учились в Кемеровском мединституте, так здесь и остались. Признается, что по молодости привыкала тяжело, но потом сибирская глубинка полюбилась. "Город у нас спокойный и в то же время культурный. По молодости, может, и хочется побольше ритма, музыки погромче. Но за этим можно на выходные съездить и в Кемерово, и в Новосибирск, и в Красноярск, и в Томск — все рядом, — вспоминает Ткачева. — А здесь такая природа, такие места, реки, я тут даже рыбу научилась ловить!" Небольшой городок c населением чуть больше 35 тыс. человек, основанный в середине XIX века, еще называют городом-музеем — так много здесь старой купеческой застройки. Резные домики имеют статус архитектурных памятников и украшают исторический центр. Свое название город получил в честь императрицы Марии Александровны, супруги императора Александра II. Ее именем также назван и знаменитый Мариинский театр в Санкт-Петербурге, что многих соискателей, не бывавших в регионе, вводит в заблуждение. — Когда слышат, что больница в городе Мариинске, очень часто путают с Санкт-Петербургом. Но я им объясняю, что это Сибирь, Кузбасс. Рассказываю, что за город, где находится, какие у нас плюсы, какие минусы, — делится главврач. — Стараюсь говорить правду, не приукрашивать. Представьте, приехать издалека, чтобы убедиться, что я их обманула, и уехать — это не дело. Всех интересует в первую очередь жилье — мы его на первое время предоставляем, и какая больница по оснащенности — с этим тоже все в порядке. А потом уже заработная плата, она у нас, кстати, в среднем около 80 тыс. рублей. И выплаты, у нас их две — федеральная и региональная.

Описание Главврач Мариинской городской больницы Маргарита Ткачева © Даниил Айкин/ТАСС

Приезжая в Кемеровскую область, медработники не только получат по 1 млн рублей по федеральным программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер", но и могут удвоить эти выплаты: такую же сумму регион доплачивает врачам дефицитных специальностей, работникам фельдшерско-акушерских пунктов, по 500 тыс. рублей — врачам и части медперсонала на терапевтических и педиатрических участках, а также среднему медперсоналу выездных бригад скорой медицинской помощи. По данным областного Минздрава, такую финансовую поддержку с 2020 года и по настоящий момент получили уже почти 500 человек, значительная часть из которых приехала из других регионов. Главное условие — отработать нужно не меньше пяти лет. — Только устроились — сразу подают документы, и буквально в течение пары недель деньги они получают на свои карты. То есть даже быстрее, чем федеральные, — поясняет Маргарита Артуровна. Тихая гавань Полгода назад в кузбасский Мариинск из Томска, что в 230 км севернее, приехала врач-гинеколог Ямаа Даржаа. Вскоре она возглавила в местной больнице родильное отделение. Сама женщина родом из Тувы, после школы поехала учиться в Томский медуниверситет, затем долгое время работала в областном перинатальном центре Томской области, который считается одним из лучших в стране. — Я закончила сначала медучилище, работала медсестрой, потом только поступила в университет и стала врачом. Стаж работы у меня — более 20 лет, мне скоро 48 исполнится. То, что мне было интересно по возрасту, я уже получила — и опыт, и теоретические знания. В Томске я была старшим врачом смены, работала врачом санавиации — выезжали в районы на вертолете, на машине, спасали пациенток. С возрастом хочется, как говорится, тихую гавань, — делится врач. Свою тихую гавань Ямаа Анай-Ооловна нашла в Мариинске, решение о переезде не было быстрым и спонтанным, скорее наоборот, с городом и больницей она знакомилась несколько лет. Сначала приезжала из соседнего Томска на время отпусков местных акушеров, замещала их, чтоб роддом не остался без врача. Так продолжалось почти три года, а потом ей предложили возглавить отделение в уже ставшей родной больнице и одновременно должность главного районного специалиста — акушера-гинеколога. — Город спокойный, тихий, и люди здесь очень хорошие. И роддом, и отделение понравились, сразу как-то легло в душу. Работа идет потихоньку, коллектив дружный, как одна большая семья, — добавляет она. Вопрос с жильем на первое время решили муниципальные власти, ей, как и другим приезжим врачам, город предоставил квартиру недалеко от больницы, плата — только за "коммуналку". С приходом нового специалиста новую жизнь получило и само акушерское отделение новой больницы, коллеги и подчиненные не упускают случая, чтобы перенять профессиональный опыт наставника.

Описание Акушер-гинеколог Ямаа Даржаа © Даниил Айкин/ТАСС

— Мы работаем одной семьей. Если какие-то трудности, у меня же опыта теоретического и практического намного больше, я всегда помогу. У нас были три тяжелые эклампсии (одна из форм осложнений во время беременности — прим. ТАСС) подряд. Женщины практически уходили чуть ли не в судороги, кома была. Со всем справились, пациентки здоровы, дети тоже, все благополучно выписаны, — рассказывает заведующая. — Очень много инноваций внедряем, вот, например, начала обучать акушерок применению косметических швов, обучаю, как накладывать гемостатические швы для сохранения матки в случае кровотечения. Под началом Ямаы Даржаа гинекологи Мариинской больницы начали проводить гистероскопические и лапароскопические операции, для стационара благодаря нацпроекту "Здравоохранение" и региональным программам закуплено высокотехнологическое оборудование. По оснащению операционные не хуже, чем в больницах крупных городов. В планах врача и дальше совершенствовать работу акушерско-гинекологической службы в маленьком городе. — Очень много хочется сделать по отделению, в том числе в плане оборудования, материалов, методик, работы много, — делится планами врач. На их осуществление у нее есть еще четыре с половиной года, как "земский доктор" и узкий специалист она получила 2 млн рублей и должна отработать на новом месте пять лет. Время еще есть, и оно покажет, задержится ли врач в кузбасской глубинке на более долгий период. Но она признается, что уже начинает изучать рынок недвижимости, чтобы присмотреть в новом городе собственное жилье и бросить якорь в своей новой гавани. Когда ты нужен Переехали в Мариинск и супруги Дилноза Хурмаматова и Баходир Исроилов. Он работает в городской поликлинике врачом-дерматовенерологом, она — акушером-гинекологом в женской консультации, оба ведут прием в одном здании, и дважды в день путь на работу и домой превращается в семейную прогулку. — Весь день, считай, вместе — дома, на работе. Это очень хорошо. Мы раньше так и мечтали работать рядом, чтобы была возможность, к примеру, даже на обед вместе сходить. На прежнем месте работы поликлиника, где работал муж, была отдельно от женской консультации. А здесь в одном здании, только на разных этажах.

Описание Баходир Исроилов и Дилноза Хурмаматова очень рады, что теперь они вместе и на работе, и дома © Даниил Айкин/ТАСС

Семья с двумя детьми переехала в Кузбасс из Пермского края, в областном центре — городе Кемерово — живут родители Дилнозы, она и сама здесь училась в медицинском университете, но потом поехала за супругом. Прошлым летом решили погостить у родни — да так и остались. — Мы отдыхать приехали. Потом родители не хотели нас отпускать, попросили остаться здесь, в Кузбассе. В интернет зашли и увидели первый город, где требуются врачи наших специальностей, — Мариинск. Решили приехать посмотреть, что за город, какая больница. Начальство понравилось. Все показали, обещали помочь, подъемные хорошие обещали, — вспоминает женщина. В Кемерове поближе к родственникам они решили все же не оставаться. — Большие города нам не нравятся, — говорит Баходир. — Там шумно, расстояния дальние, да и в пробках стоять тоже неохота. Нам нравится маленький город. Кроме Мариинска, другие варианты даже и рассматривать не стали. На семью супруги-медики получили 4 млн рублей: по одному каждый по федеральной программе "Земский доктор" и еще по одному как врачи дефицитных специальностей. Подъемные пока не тратили: мечтают построить большой дом, ищут участок. В Кузбасс семья приехала в августе прошлого года. Старшая дочь как раз готовилась стать первоклашкой, а сына нужно было устраивать в детский сад. — Когда мы приехали, квартира, садик — все для нас нашли. Нам бегать даже никуда не надо было. Нам сказали: "Здесь у вас квартира, рядом садик есть. Сходите, заявление напишите". И все, — вспоминает Хурмаматова. Семье предоставили большую квартиру, в шаговой доступности удалось найти спортивные и творческие секции для сына и дочери. В коллективе узких специалистов с опытом тоже приняли хорошо. Но с трудностями им все же столкнуться пришлось. — Тяжело было, наверное, только зимой. На Урале, в Перми, конечно, тоже холодно, но не так, как здесь, в Сибири, мороз, конечно, сильный. Но зато больше снега, детям — радость, — улыбается Баходир. Оба врача признаются, что самое приятное в их новой работе — поддержка коллег и ощущение, что ты действительно нужен на том месте, где работаешь. Нужен и больнице, и пациентам. — Сарафанное радио работает еще как, — говорит мужчина, показывая в сторону входной двери в кабинет. За ней уже собралась приличная очередь из пациентов. "Население меня полюбило" На новую работу фельдшер ФАПа в кузбасском поселке Малый Антибес Ирина Быкова ездит на новой машине — купила автомобиль на 2 млн рублей подъемных за то, что пришла работать на село фельдшером. Так исполнились сразу две мечты женщины — управлять автомобилем и лечить людей. Живет она в соседнем районе примерно в 40 км от работы, там долгое время работала в местной больнице медицинской сестрой. После декрета решила выучиться на фельдшера, а дальше — дело случая. — Я когда пошла на фельдшера учиться, даже не думала, что я куда-то пойду работать, но нужен был фельдшер сюда, в глубинку. Про программы финансовой поддержки я тогда вообще не знала. А потом была очень рада, что такая помощь, оказывается, есть, — говорит медик. Под фельдшерским патронажем Ирины Быковой еще два ФАПа в малых поселках неподалеку — в Заречном и Большом Антибесе. В общей сложности на три населенных пункта около 800 жителей, в основном это пенсионеры, но есть и молодые семьи с детьми. Все они — пациенты нового фельдшера. — Я работаю с июля примерно, и с каждым днем пациентов все больше, сначала многие не знали, что появился фельдшер, но постепенно узнают. Начиная работу, я думала: господи, где же люди? Никто почти не обращался, — вспоминает женщина. — Я ходила по дворам, знакомилась с населением.

Описание Фельдшер Ирина Быкова © Даниил Айкин/ТАСС