Пять тысяч километров почти при нулевой видимости. О целях "прогулки, которая затянулась"

Инвалид по зрению Сергей Алексеев, пройдя пешком 5 тыс. км от кубанского Армавира до красноярского Канска, возвращается домой на электричках. Поход он планирует зарегистрировать как рекорд, заявка уже подана. Затеял он все это не от тщеславия, а из-за глубоких личных переживаний и стремления искупить ошибки прошлого. Есть и другая цель: привлечь внимание и хоть немного изменить отношение к людям, чьи возможности серьезно ограничены состоянием здоровья

Точка под Канском Утром он был в Тольятти, сейчас, возможно, двигается дальше в сторону дома, а 24 апреля этого года, погрузив в детскую коляску палатку, спальник и другие необходимые вещи, Алексеев вышел из кубанского города Армавира, где живет, и пешком отправился на восток. Свое путешествие он называет прогулкой, которая затянулась. Прогулка, мягко говоря, не простая — путешественник почти ничего не видит. Ночевал в основном в палатке, три раза — в гостиницах, несколько раз у друзей. Однажды, под Тольятти, за день ему удалось пройти 58 км. Это был максимум за весь поход.

"А вообще по Самарской области я за день проходил от 50 до 56−57 км. Там дороги почти идеальные. 700 с лишним километров я практически бежал", — вспоминает Сергей. Странник планировал дойти до Иркутска — это 6 тыс. км от стартовой точки. Но в итоге добрался только до города Канска в Красноярском крае, а до столицы Восточной Сибири пришлось ехать на электричках. Дорогу стала осложнять приближающаяся зима. "Снег, как и вообще белый цвет, меня ослепляет. Если без снега я вижу хотя бы 5−10 м, то с ним не вижу ничего. Несколько раз я попал в яму, два или три раза коляска чуть не уехала в кювет, еле вытащил. Естественно, была опасность того, что я сойду с обочины на проезжую часть. И если меня собьют, то со мной-то ладно, а водитель же тоже будет виноват. Поэтому я поставил точку под Канском", — рассказал путешественник, который прибыл в Иркутск 13 октября. Лицом к лицу с системой Сергей травмировал глаз в 14 лет, пропустив удар на одной из тренировок. Он тогда занимался фехтованием и боевыми искусствами. Спустя 19 лет второй глаз тоже практически перестал видеть. Оформляя инвалидность, Сергей столкнулся с бюрократией и считает отношение чиновников в таким людям, как он, несправедливым. Сейчас Сергею 41 год, он не раз наблюдал, как инвалидность оформляли или продлевали его знакомые. Рассказывает, что одному своему товарищу помогал с боем переоформлять инвалидность со второй на первую, то есть самую тяжелую, группу. Приходилось обращаться в прокуратуру, потому что чиновники и врачи во многом отказывали, например, не соглашались бесплатно отправлять человека на медицинское обследование. А потом выдали пустую карту реабилитации, то есть инвалиду якобы не требовалась никакая помощь. Карту пришлось обжаловать.

Еще Сергей столкнулся с проблемами при поиске работы, хотя он трудоспособен, имеет опыт работы в сфере лесопаркового хозяйства, обладает навыками электрика, сантехника, плотника. Но руководитель предприятия, куда он пытался трудоустроиться, прямо сказал, что не возьмет инвалида. На все эти проблемы путешественник и решил обратить внимание общества с помощью похода. Дорога как помощь людям Еще пешее путешествие по стране открыло и для Сергея массу возможностей кому-то помочь. Но говорить об этом он не захотел. "Доброта любит тишину. Если ты что-то делаешь и начинаешь об этом рассказывать, это уже не помощь, а хвастовство. А я не занимаюсь этим. Поэтому тем, кому я помог, я говорю спасибо за то, что они позволили мне это сделать. Да и это настолько мало, если сравнивать с тем, сколько помогали мне. Во всех городах, поселках, деревнях, где я побывал, находились люди, которые не говорили: "Какой-то дурачок идет. Да что он там может изменить?" Наоборот, поддерживали. Чиновники в том числе, которые просто брали и помогали и просили даже не упоминать об этом", — рассказывает Сергей. Он говорит, что на своем пути из Армавира до Иркутска встретил сотни добрых людей. Помогали деньгами, новыми вещами и продуктами. Еще в пути дважды ломалась коляска, эту проблему тоже помогали решить.

Были в дороге и происшествия, но в итоге все заканчивалось благополучно. "В Уфе куча неприятностей произошла: сначала мне испортили палатку, потом я упал, травмировал мизинец, разбил себе колени, разбил лоб. Потом меня попытались выгнать с той территории, где я ночевал. А в итоге все закончилось тем, что мне просто купили новую палатку, дали много новых вещей и продуктов", — вспоминает путешественник. Заявка на рекорд Чтобы привлечь максимум внимания к своему путешествию, а значит, и к его целям, Сергей объявил, что намерен зарегистрировать поход как рекорд. Перед началом своей "прогулки" он подал заявку в международное агентство регистрации рекордов Interrecord. Там ему объяснили требования к фиксации рекорда. В дороге путешественник вел фото- и видеосъемку, также регистрировал свой путь с помощью геотрекера.