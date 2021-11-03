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Пять тысяч километров почти при нулевой видимости.
Пять тысяч километров почти при нулевой видимости.
Пять тысяч километров почти при нулевой видимости.
Пять тысяч километров почти при нулевой видимости.
Пять тысяч километров почти при нулевой видимости.

Пять тысяч километров почти при нулевой видимости. О целях "прогулки, которая затянулась"

Сергей Алексеев
© Личный архив Сергея Алексеева
Инвалид по зрению Сергей Алексеев, пройдя пешком 5 тыс. км от кубанского Армавира до красноярского Канска, возвращается домой на электричках. Поход он планирует зарегистрировать как рекорд, заявка уже подана. Затеял он все это не от тщеславия, а из-за глубоких личных переживаний и стремления искупить ошибки прошлого. Есть и другая цель: привлечь внимание и хоть немного изменить отношение к людям, чьи возможности серьезно ограничены состоянием здоровья

Точка под Канском

Утром он был в Тольятти, сейчас, возможно, двигается дальше в сторону дома, а 24 апреля этого года, погрузив в детскую коляску палатку, спальник и другие необходимые вещи, Алексеев вышел из кубанского города Армавира, где живет, и пешком отправился на восток. Свое путешествие он называет прогулкой, которая затянулась. Прогулка, мягко говоря, не простая — путешественник почти ничего не видит. 

Ночевал в основном в палатке, три раза — в гостиницах, несколько раз у друзей. Однажды, под Тольятти, за день ему удалось пройти 58 км. Это был максимум за весь поход.

© Личный архив Сергея Алексеева

"А вообще по Самарской области я за день проходил от 50 до 56−57 км. Там дороги почти идеальные. 700 с лишним километров я практически бежал", — вспоминает Сергей.

Странник планировал дойти до Иркутска — это 6 тыс. км от стартовой точки. Но в итоге добрался только до города Канска в Красноярском крае, а до столицы Восточной Сибири пришлось ехать на электричках. Дорогу стала осложнять приближающаяся зима.

"Снег, как и вообще белый цвет, меня ослепляет. Если без снега я вижу хотя бы 5−10 м, то с ним не вижу ничего. Несколько раз я попал в яму, два или три раза коляска чуть не уехала в кювет, еле вытащил. Естественно, была опасность того, что я сойду с обочины на проезжую часть. И если меня собьют, то со мной-то ладно, а водитель же тоже будет виноват. Поэтому я поставил точку под Канском", — рассказал путешественник, который прибыл в Иркутск 13 октября.

Лицом к лицу с системой

Сергей травмировал глаз в 14 лет, пропустив удар на одной из тренировок. Он тогда занимался фехтованием и боевыми искусствами. Спустя 19 лет второй глаз тоже практически перестал видеть. Оформляя инвалидность, Сергей столкнулся с бюрократией и считает отношение чиновников в таким людям, как он, несправедливым.

Сейчас Сергею 41 год, он не раз наблюдал, как инвалидность оформляли или продлевали его знакомые. Рассказывает, что одному своему товарищу помогал с боем переоформлять инвалидность со второй на первую, то есть самую тяжелую, группу. Приходилось обращаться в прокуратуру, потому что чиновники и врачи во многом отказывали, например, не соглашались бесплатно отправлять человека на медицинское обследование. А потом выдали пустую карту реабилитации, то есть инвалиду якобы не требовалась никакая помощь. Карту пришлось обжаловать.

© Личный архив Сергея Алексеева

Еще Сергей столкнулся с проблемами при поиске работы, хотя он трудоспособен, имеет опыт работы в сфере лесопаркового хозяйства, обладает навыками электрика, сантехника, плотника. Но руководитель предприятия, куда он пытался трудоустроиться, прямо сказал, что не возьмет инвалида. На все эти проблемы путешественник и решил обратить внимание общества с помощью похода.

Дорога как помощь людям

Еще пешее путешествие по стране открыло и для Сергея массу возможностей кому-то помочь. Но говорить об этом он не захотел.

"Доброта любит тишину. Если ты что-то делаешь и начинаешь об этом рассказывать, это уже не помощь, а хвастовство. А я не занимаюсь этим. Поэтому тем, кому я помог, я говорю спасибо за то, что они позволили мне это сделать. Да и это настолько мало, если сравнивать с тем, сколько помогали мне. Во всех городах, поселках, деревнях, где я побывал, находились люди, которые не говорили: "Какой-то дурачок идет. Да что он там может изменить?" Наоборот, поддерживали. Чиновники в том числе, которые просто брали и помогали и просили даже не упоминать об этом", — рассказывает Сергей.

Он говорит, что на своем пути из Армавира до Иркутска встретил сотни добрых людей. Помогали деньгами, новыми вещами и продуктами. Еще в пути дважды ломалась коляска, эту проблему тоже помогали решить.

© Личный архив Сергея Алексеева

Были в дороге и происшествия, но в итоге все заканчивалось благополучно. "В Уфе куча неприятностей произошла: сначала мне испортили палатку, потом я упал, травмировал мизинец, разбил себе колени, разбил лоб. Потом меня попытались выгнать с той территории, где я ночевал. А в итоге все закончилось тем, что мне просто купили новую палатку, дали много новых вещей и продуктов", — вспоминает путешественник.

Заявка на рекорд

Чтобы привлечь максимум внимания к своему путешествию, а значит, и к его целям, Сергей объявил, что намерен зарегистрировать поход как рекорд. Перед началом своей "прогулки" он подал заявку в международное агентство регистрации рекордов Interrecord. Там ему объяснили требования к фиксации рекорда. В дороге путешественник вел фото- и видеосъемку, также регистрировал свой путь с помощью геотрекера.

© Светлана Латынина/ТАСС

"Категория рекорда будет звучать примерно так: наименьшее время преодоления 1 тыс. и более километров пешком по России инвалидом первой группы по зрению без сопровождения. В этой номинации рекордов еще нет. То есть это как бы планка, которую я устанавливаю", — объясняет Сергей.

Говорит, что если эту планку кто-то когда-то решит преодолеть, он попытается этого человека отговорить от задуманного.

"Потому что с таким зрением нечего делать на дороге без сопровождения. Буду всеми путями, всеми возможными способами отговаривать, пугать, рассказывать, насколько это трудно. Если я не смогу его отговорить, то сделаю все возможное, чтобы он этот рекорд побил. Любой совет, любая помощь, какая возможна от меня", — говорит Алексеев.

Его и самого такими же методами хотели отговорить от похода. "Знакомые пытались меня пугать медведями, волками, злыми зэками в Сибири, которые по дорогам ходят, грабят и убивают. Пугали, конечно. Но это было бессмысленно", — улыбается Сергей.

Из Иркутска на электричке он съездил на Байкал, о котором, конечно же, много слышал и где давно мечтал побывать. После этого Сергей отправился в обратный путь, но уже не пешком, а по железной дороге.

Светлана Латынина

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