В Кабардино-Балкарии установят освещение на 60 км дорог по нацпроекту по итогам 2021 года

НАЛЬЧИК, 22 октября. /ТАСС/. Дороги регионального значения в десяти населенных пунктах Кабардино-Балкарии (КБР) оснастят современным освещением до конца осени 2021 года в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

"Минтрансом КБР особое внимание уделяется мероприятиям по повышению безопасности дорожного движения. Благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в текущем году проводятся работы по обустройству линиями наружного электроосвещения региональных дорог. Общая протяженность линий наружного электроосвещения, устроенных в 2021 году, составит более 60 км. Дороги станут светлее в селениях Камлюково, Хасанья, Чегем-2, Белая Речка, Яникой, Кишпек, Куба и Кенделен, а также на объездной Нальчика и городе Чегем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к настоящему моменту завершили закладку деталей под опоры линий наружного электроосвещения. На всех объектах установлены столбы, идет установка светильников и проводов СИП. Работы по устройству линий наружного освещения планируется в полном объеме завершить до конца осени. В прошлом году линиями наружного электроосвещения было оборудовано около 40 км региональных автодорог. "Снижение аварийности в темное время суток является неотъемлемой составляющей обеспечения безопасности на дороге. По данным ГИБДД за первые семь месяцев 2021 года количество погибших в ДТП сократилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года", - добавили в ведомстве.

Нацпроект "Безопасные и качественные дороги" призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта - снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.