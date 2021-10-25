Власти Дагестана утвердили среднюю стоимость 1 кв. м жилья в размере более 60 тыс. рублей

МАХАЧКАЛА, 25 октября. /ТАСС/. Власти Дагестана утвердили среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилья по муниципалитетам республики. Самый дорогой кв. м жилья - в Махачкале, 60 180 рублей, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"Правительство Дагестана утвердило среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилья по муниципалитетам республики. Постановление об этом подписал врио премьер-министра республики Абдулпатах Амирханов. Согласно документу, самый дорогой квадратный метр жилья - в Махачкале - 60 180 рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среднюю рыночную стоимость применяют для расчета размера субвенций, выделяемых районам и городам на обеспечение жильем детей-сирот.

"После Махачкалы в списке - Каспийск - 60 тыс. рублей, Кизилюрт - 50 888 рублей, Дербент - 49 700 рублей, Избербаш - 48 520 рублей и Хасавюрт - 48 202 рубля", - добавили в правительстве Дагестана.