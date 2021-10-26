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Во Владикавказе отремонтировали памятник Сергею Кирову и барельеф на Мемориале Славы

Полностью заменено основание, облицовка выполнена из специального камня

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 октября. /ТАСС/. Специалисты завершили ремонтные работы на четырех мемориальных объектах во Владикавказе (Северная Осетия), в частности, на памятнике Сергею Кирову и барельефе на Мемориале Славы. Об этом сообщается во вторник на сайте администрации города.

"Завершилась реставрация памятника Аксо Колиева, восстановлен весь комплекс. Отремонтирована арка, заменена плитка и облагорожена прилегающая территория. Преобразился и памятник Сергею Кирову - полностью заменено основание, облицовка выполнена из специального камня. Отремонтировали также и треснувшую плиту основания бюста Владимира Ильича Ленина на ул. Ватутина - заменили буквы, почистили и покрасили заново", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во Владикавказе около сотни мемориальных комплексов, памятников, барельефов, бюстов и скульптурных композиций. Эта часть городского пространства также требует ежедневного ухода. Под воздействием смены погодных условий и температур некоторые памятники стали разрушаться. Так, в текущем году из городского бюджета было выделено 2,3 млн рублей на капитальный ремонт и реконструкцию четырех объектов.

"Барельеф, посвященный знаменитым личностям, некогда побывавшим во Владикавказе, сейчас установлен на Мемориале Славы. Он стал рассыпаться в следствие неоднократной транспортировки. Внутрь попала влага и он просто стал трескаться и рассыпаться, мы его привели в порядок. В дальнейшем планируем заново отлить барельеф из современного материала, тем самым он не будет подвержен разрушению вследствие различных температур", - приводятся на сайте слова начальника управления культуры администрации Владикавказа Руслана Марзоева.

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