{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Железноводске впервые уточнят зоны охраны городских объектов культурного наследия

В их число войдут такие достопримечательности, как Курортный Лечебный парк, Пушкинская галерея, Каскадная лестница, дача Эмира Бухарского, Островские Ванны

ПЯТИГОРСК, 28 октября. /ТАСС/. Власти Железноводска (Ставропольский край) приступили к уточнению зон охраны городских объектов культурного наследия. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе городской администрации.

"Железноводск приступил к уточнению зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории курорта. На эти цели из краевого бюджета выделено более 16 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что будут установлены границы территорий зон охраны всех объектов культурного наследия, которых на территории города-курорта более 40. В их числе достопримечательности курорта - Курортный Лечебный парк, Пушкинская галерея, Каскадная лестница, дача Эмира Бухарского, Островские Ванны.

"Такой работы никогда еще у нас не проводилось. Благодаря решению губернатора Владимира Владимирова мы стали первым курортом, который комплексно приступил к этой важнейшей работе. А сохранение и охрана наших объектов культурного наследия, памятников истории и культуры - важнейшая задача. Ведь сохранить для наших детей то, что мы получили от наших отцов и дедов и имеем сейчас, особенно важно", - рассказал глава Железноводска Евгений Моисеев, слова которого приводятся в сообщении.

Теги
Северный Кавказ
Пандемия COVID-19
Жизнь после ковида. О последствиях болезни и эффекте реабилитации маленьких пациентов
Нарушения обоняния или вкуса, то и дело возникающие головные боли, часто меняющееся настроение, плохой сон, необъяснимые скачки давления, проблемы с суставами и очень быстрая утомляемость... Все это испытывают люди, перенесшие ковид. Последнее время эти проблемы не обходят стороной и детей
Жизнь после ковида.
Читать полностью