В Железноводске впервые уточнят зоны охраны городских объектов культурного наследия

ПЯТИГОРСК, 28 октября. /ТАСС/. Власти Железноводска (Ставропольский край) приступили к уточнению зон охраны городских объектов культурного наследия. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе городской администрации.

"Железноводск приступил к уточнению зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории курорта. На эти цели из краевого бюджета выделено более 16 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что будут установлены границы территорий зон охраны всех объектов культурного наследия, которых на территории города-курорта более 40. В их числе достопримечательности курорта - Курортный Лечебный парк, Пушкинская галерея, Каскадная лестница, дача Эмира Бухарского, Островские Ванны.

"Такой работы никогда еще у нас не проводилось. Благодаря решению губернатора Владимира Владимирова мы стали первым курортом, который комплексно приступил к этой важнейшей работе. А сохранение и охрана наших объектов культурного наследия, памятников истории и культуры - важнейшая задача. Ведь сохранить для наших детей то, что мы получили от наших отцов и дедов и имеем сейчас, особенно важно", - рассказал глава Железноводска Евгений Моисеев, слова которого приводятся в сообщении.