Древние крепости, роща и верфи Балтийского флота. Петровские места современной Ленобласти

При упоминании имени Петра I прежде всего вспоминаются вензеля, дворцы и общее великолепие Санкт-Петербурга. Но и в современной Ленинградской области немало мест, где самодержец часто бывал и оставил заметный след. В преддверии 350-летия со дня рождения первого российского императора рассказываем, как был отвоеван Ключ-город, где спустили на воду фрегат "Штандарт" и зачем под Петербургом высадили лиственницы из Архангельска

Ключ на Ореховом острове В Ленинградской области множество древних крепостей. Ивангородская, из бойниц которой открывается вид на эстонскую Нарву, окруженная густыми зарослями Корела в Приозерске, неприступная крепость Орешек в Шлиссельбурге, открытая для туристов. Именно там можно начать небольшое путешествие по петровским местам Ленинградской области. "В 1323 году на Ореховом острове в истоке Невы новгородцы под руководством князя Юрия Даниловича, внука Александра Невского, построили крепость. Она преградила враждебно настроенным соседям вход в Ладожское озеро, на берегах которого шведы нередко занимались грабежами", — рассказывает Юлия Дьякова, старший научный сотрудник филиала Государственного музея истории Санкт-Петербурга "Крепость Орешек". В 1348 году шведские войска захватили крепость. Через семь месяцев новгородцы отвоевали ее, но деревянные укрепления Орешка сгорели в бою, и в 1352 году на месте сгоревшей крепости построили каменную. В конце XV — начале XVI века стены и башни построенного новгородцами Орешка были разобраны, а на острове поднялись мощные каменные укрепления, возведенные в соответствии с новыми требованиями военного искусства.

Описание Внутренний двор крепости Орешек © Руслан Шамуков/ТАСС

В мае 1612 года Орешек вновь захватили шведы, которые назвали крепость Нотебургом — Ореховым городом. 90 лет твердыня находилась под властью Швеции. "Когда 11 октября 1702 года армия Петра взяла крепость штурмом, император переименовал ее в Шлиссельбург — Ключ-город, ключ к Неве, к выходу в Балтийское море через Финский залив", — говорит Татьяна Базарова, заведующая Научно-историческим архивом Санкт-Петербургского института истории РАН и группой источниковедения. "Зело жесток сей орех был, однако ж, слава Богу, счастливо разгрызен", — писал сам Петр о взятии Нотебурга. В петровские времена крепость имела очень важное значение опорного пункта. Взятие Нотебурга явилось первой победой России в Северной войне. В крепость можно попасть только по воде, посетителей перевозят теплоходы, поэтому работает музей лишь в период навигации — с 1 мая по 31 октября. О переменчивой погоде Петербурга и Ленинградской области ходят легенды, но во время грозового дождя крепость не менее интересна, чем в солнечный день.

Юлия Дьякова говорит, что в любую погоду туристы любят прогуливаться по южной и восточной стенам крепости — здесь организован маршрут "Ладожский променад". С высоты стен древней твердыни открывается чудесный вид на просторы Ладоги, исток Невы и город Шлиссельбург. Но в крепости можно любоваться не только видами. Стоящий на острове около 700 лет Орешек хранит множество тайн. С 1718 по 1917 год здесь была политическая и общеуголовная тюрьма. Сейчас в музее восстановлены два тюремных здания, Секретный дом XVIII века и Новая тюрьма конца XIX века, экспозиции которых знакомят посетителей со знаменитыми и малоизвестными узниками и условиями их содержания, воссоздают мундир офицера охраны и тюремную одежду заключенных. Юлия Дьякова говорит, что в экскурсионный сезон 2021 года крепость посетили 158 тыс. человек. "В первые выходные дни сентября здесь традиционно проходит День крепости — фестиваль исторической реконструкции, посвященный военной славе древней русской твердыни". Первенец Балтийского флота Уезжая на северо-восток от Шлиссельбурга по шоссе и проселочным дорогам, путешественник попадает в Лодейное Поле — город-наследник Олонецкой верфи. Каждый петербуржец знает, что Петр I — основатель Балтийского флота. На берегах рек Ленинградской области — Волхова, Свири, Сяси — строились верфи. Дольше других проработала Олонецкая верфь на реке Свирь. "Олонецкая верфь была основана осенью 1702 года. Строительство судов там началось сразу, именно Олонецкая верфь стала тем местом, где был построен фрегат "Штандарт" с 28 пушками", — рассказывает Базарова. "Штандарт" — первый парусный фрегат Балтийского флота.

Олонецкую верфь называли также Свирской, а еще — Лодейнопольской. Вокруг верфи, на берегу реки Свири, строилось и росло поселение, ставшее во времена Екатерины II городом — Лодейным Полем. В городе есть краеведческий музей, множество памятников. Среди них — статуя в форме якоря и памятник к 200-летию открытия Антарктиды на набережной Свири. Именно на Олонецкой верфи был построен шлюп "Мирный", который под командованием Михаила Лазарева участвовал в открытии Антарктиды. Стоя на берегу Свири, невозможно не подумать о том, как более 300 лет назад здесь после нескольких месяцев работы на воду был спущен фрегат "Штандарт". Теперь тут расположен небольшой город, но по Свири все так же курсируют маленькие лодки и большие теплоходы.

Описание Домик Петра © Juliia Fursova/Shutterstock/FOTODOM

По свидетельствам историков, Петр лично приезжал в Лодейное Поле, чтобы инспектировать строительство судов. У берега сейчас расположен памятник — на том месте, где при закладке верфи в 1703 году жил император. В 2020 году здесь появился Домик Петра, воссозданный по историческим аналогам, в первую очередь по Домику Петра в "Коломенском" в Москве. Домик — это настоящий выставочный павильон. Туристы в нем могут увидеть копии картин из фондов музеев, модель фрегата "Штандарт", макет Домика Петра и другие экспонаты. Сердце леса Чем ближе оказываешься к Петербургу, тем больше встречается петровских мест. На северо-западе от города, у границы с Петербургом, находится Линдуловская роща, в самом сердце которой растут лиственницы, посаженные по приказу Петра I. Некоторые из деревьев достигли 300-летнего возраста. "Роща была заложена в царствование императрицы Анны Иоанновны, из семян, привезенных из Архангельска", — рассказывает Татьяна Базарова. Лиственница идеальна для строительства судов. Историк отмечает, что от воды она становится только крепче и суда, построенные из нее, будут практически вечными. Мог ли представить император, что к тому моменту, когда лиственницы в Линдуловской роще вырастут до пригодных в строительстве размеров, корабли будут строить из металла?

Описание Линдуловская роща © Boris Ipatov/Shutterstock/FOTODOM