Микрорайон Дербента в Дагестане на месте бывшего карьера могут начать строить в 2022 году

МАХАЧКАЛА, 8 ноября. /ТАСС/. Власти Дербента в Дагестане в 2022 году планируют начать реализацию проекта по созданию нового микрорайона в северной части города на месте отработанного карьера, сообщил ТАСС мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов.

"С северной стороны Дербента часть неиспользуемых земельных участков, ранее принадлежавших совхозу им. Казимова, была передана городу. На этой территории находится старый отработанный карьер, мы его рекультивировали, здесь будет впервые в республике реализовываться проект комплексного развития территории, создаваться новый микрорайон Аваин общей площадью до 70 га. В этом году определяем подрядчика через конкурсные процедуры и со следующего года начинаем реализацию проекта", - сказал мэр.

По его словам, центром нового микрорайона должен стать парк на площади 9 га, вокруг которого планируется малоэтажная и среднеэтажная жилая застройка со всей необходимой социальной инфраструктурой, а также индустриальный парк.

"Рядом с этим микрорайоном будет проходить новая дорога, которая будет идти в обход центра города", - добавил мэр Дербента.

Проект развития микрорайона Аваин был представлен в июле 2020 года проектно-консалтинговой компанией "Новая земля", ставшей победителем конкурса на разработку мастер-плана Дербента. Как ранее сообщали в пресс-службе администрации города, проект предусматривает создание на этой территории нового городского центра, который станет точкой притяжения для местных жителей и туристов.