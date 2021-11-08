Новый жилой комплекс из трех 30-этажных домов построят в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 8 ноября. /ТАСС/. Комплекс высотных жилых домов "Панорама" на 800 квартир построят по улице Орзамиева в Грозном. Он будет состоять из трех 30-этажных домов, сообщил мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров.

"Новый жилой комплекс будет состоять из трех 30-этажных домов, рассчитанных на 800 квартир. Здесь также предусмотрены торгово-офисные помещения и подземный паркинг на 260 машин. Общая площадь помещений - около 105 000 кв. м", - отметил градоначальник.

По его словам, высотки прекрасно впишутся в современный облик столицы. "В столицу приезжает много людей: одни - по работе, другие - с туристической целью, но есть и те, кто переезжает для постоянного проживания. Благодаря строительству новых жилых комплексов каждый желающий сможет выбрать себе в городе современное, качественное и доступное жилье", - сказал мэр Грозного.

Первый комплекс высотных зданий "Грозный-Сити" открылся в столице Чечни в 2007 году. Его площадь составляет около 4,5 га, где располагаются два 18-этажных, два 30-этажных и один 45-этажный жилые дома. Составной частью комплекса являются 30-этажный пятизвездочный отель на 220 номеров и деловой центр с вертолетной площадкой на крыше.