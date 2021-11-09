Не менее 50 мастерских Worldskills планируют открыть на Ставрополье к 2025 году

ПЯТИГОРСК, 9 ноября. /ТАСС/. Более 200 студентов Ставрополья обучаются в четырех новых мастерских Worldskills, открытых в 2021 году. К 2025 году в регионе по национальному проекту "Образование" планируется открыть не менее 50 подобных мастерских, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе министерства образования края.

"В Ставропольском крае в 2021 году открыли четыре мастерские Worldskills по направлению "Сельское хозяйство". Они созданы на базе Александровского сельскохозяйственного колледжа в рамках регионального проекта "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование". С нового учебного года в них проводятся занятия для более 200 студентов по четырем компетенциям: "Ветеринария", "Сельскохозяйственные биотехнологии", "Агрономия", "Эксплуатация сельскохозяйственных машин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в каждой мастерской установлено современное оборудование согласно стандартам Worldskills: экскаватор-погрузчик, лабораторное и ветеринарное оборудования, тракторы, оборудование для стерилизации и другие. Они используются не только для занятий со студентами, но и в качестве площадок дополнительного образования, курсов повышения квалификации по заявкам работодателей, профессиональной переподготовки специалистов по направлению службы занятости.

"К концу 2024 года в Ставропольском крае в рамках нацпроекта "Образование" и регионального проекта "Молодые профессионалы" планируется открыть не менее 50 таких мастерских", - сказано в пресс-релизе.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.