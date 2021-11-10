Мост между двумя районами Северной Осетии построят до конца 2021 года

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 ноября. /ТАСС/. Новый 102-метровый мост через реку Урсдон построят в Северной Осетии до конца года. Он соединит два района республики - Ардонский и Дигорский, сообщил ТАСС председатель комитета дорожного хозяйства Тариэль Солиев.

"До конца года планируется сдать в эксплуатацию важный для республики объект - мост через реку Урсдон длиной 102 м. Он поможет значительно улучшить транспортное сообщение между населенными пунктами Ардонского и Дигорского районов, облегчит выход транспорта к федеральной трассе "Транскам", - сказал Солиев.

Работы ведутся по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги".

В настоящее время построены все опоры моста, рядом с ними возведены опоры для ферм, на которые будет уложена труба газопровода. Большой объем работ предстоит выполнить и дорожникам по устройству земляного полотна и дорожной одежды на подходах к мосту.

С 2016 по 2020 годы на дорогах Северной Осетии реконструировано 8 мостов общей длиной около 354 погонных метров. В 2021 году в эксплуатацию будет введено сразу 3 новых моста общей протяженностью 234,6 погонных метров.