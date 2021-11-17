Запасы минеральной воды впервые за последние 50 лет оценят в Железноводске

ПЯТИГОРСК, 17 ноября. /ТАСС/. Комплексную переоценку запасов подземных минеральных вод Железноводского месторождения впервые за последние 50 лет проведут на курорте. На эти работы направят свыше 46 млн рублей, сообщили журналистам в среду в пресс-службе городской администрации.

"В Железноводске впервые в современной истории приступили к подготовке работ по полной комплексной переоценке запасов подземных минеральных вод Железноводского месторождения. Государственным недропользователем АО "Кавминкуоортресурсы" уже к концу 2021 года будет определена подрядная организация, которой до 2024 года предстоит провести необходимые исследования и дать обоснованную оценку запасам углекислых минеральных вод, а также определить перспективы их использования в промышленном масштабе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость работы составит более 46 млн рублей. В пресс-службе ТАСС уточнили, что подобные работы проводились лет 50-60 назад.

"Эти работы будем проводить одновременно с подготовкой крупных инвестиционных планов по строительству новых здравниц и увеличению коечной емкость нашего курорта в 2 раза. По официальным данным, Железноводск добывал в конце советского периода около 65% от максимальной возможного годового объема добычи минеральной воды, в то время как сейчас - не более 20%. Ну а поскольку все инвестиционные планы по развития Железноводска и Кавминвод в целом невозможны без твердой уверенности в том, что минеральной воды хватит для кратного увеличения туристического потенциала региона, значимость этих работ трудно переоценить", - рассказал глава Железноводска Евгений Моисеев, слова которого приводятся в сообщении.

Он отметил, что результаты переоценки запасов Железноводского месторождения будут представлены на рассмотрение госкомиссии по запасам полезных ископаемых. Эти работы определят перспективы использования минеральной воды на ближайшие 10 лет.

Ранее сообщалось, что в Железноводске в 2022 году откроют два бювета минеральной воды, которые были закрыты более 30 лет.