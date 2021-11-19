Российским школьникам проведут экскурсии для знакомства с технологиями ИИ

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Экскурсии для школьников в университеты и технологические компании, занимающиеся разработками в сфере искусственного интеллекта, пройдут в ноябре в 24 регионах России. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба оргкомитета Года науки и технологий.

"Серия бесплатных экскурсий для школьников пройдет в течение недели, с 22 по 28 ноября, в 24 российских регионах. Они будут посвящены "Искусственному интеллекту" - теме месяца ноября Года науки и технологий. Учащиеся посетят ведущие университеты и технологические компании Москвы, Санкт-Петербурга, Томской, Ульяновской, Нижегородской, Рязанской, Иркутской, Кемеровской областей, Республики Татарстан и других регионов", - говорится в распространенном сообщении.

Так, в Санкт-Петербургском горном университете школьники смогут познакомиться с приборно-лабораторной базой, учебными и научными центрами, спортивным комплексом и кафедрами, реализующими направления подготовки, связанные с тематикой искусственного интеллекта. В Ульяновском государственном техническом университете школьников проведут по техническим лабораториям вуза и прочитают лекцию об искусственном интеллекте.

В Нижегородском филиале Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" состоится экскурсия в Международную лабораторию алгоритмов и технологий анализа сетевых структур. А в Томском политехническом университете проведут мастер-класс в области информационных технологий, после которого школьники выполнят задания по программированию и покажут, чему научились в ходе занятия.

Экскурсии в организации, деятельность которых связана с тематиками месяцев Года науки и технологий, проводятся регулярно в рамках акции "На острие науки". Ранее в октябре школьники посетили организации, работающие по направлению "Энергетика будущего". Тогда им показали, как работает солнечная панель, как спаять микросхему, научили работать с мультиметром и многое другое.

2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. Задача Года - привлечь талантливую молодежь в сферу науки и технологий, повысить вовлеченность профессионального сообщества в реализацию Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, а также сформировать у граждан нашей страны четкое представление о реализуемых сегодня государством и бизнесом инициативах в области науки и технологий.