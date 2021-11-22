В Дербенте более 2,5 тыс. жителей смогли улучшить жилищные условия по программе капремонта

МАХАЧКАЛА, 22 ноября. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. жителей дагестанского Дербента смогли улучшить жилищные условия по программе капремонта, сообщили в понедельник в пресс-службе дагестанского фонда капитального ремонта.

"Восемнадцать многоквартирных домов, два этапа программы капремонта 2021 года, 2 545 горожан, чьи жилищные условия заметно будут улучшены. Такие показатели в текущем году будут достигнуты в рамках реализации краткосрочного плана. Городской округ уже завершил первый этап. Заключительные шесть домов, вошедших в план программы, были сданы 19 ноября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в рамках первого этапа было отремонтировано десять домов, а до конца этого года к ним прибавятся еще восемь.

"В них проведут работы по замене кровель, ремонту фасадов, подвалов и замене инженерных систем. Каждый дом перед приемкой проходит через процедуру осмотра и оценки качества проведенных работ. Не обошла стороной эта процедура и указанные шесть многоэтажек", - добавили в пресс-службе.