{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 180 новых служебных автомашин получили сотрудники МВД Дагестана

Новый автотранспорт закуплен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения"

МАХАЧКАЛА, 24 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Дагестане получили 184 новых автомашины, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального МВД.

"Дагестан получил 184 новых автомобиля, оснащенных на самом высоком уровне, 75 из них сегодня в торжественной обстановке передали подразделениям ГИБДД и патрульно-постовой службы",- сказал собеседник агентства.

По его словам, новый автотранспорт закуплен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Теги
Северный КавказДагестан
Проект запуска прогулочных электросудов на Енисее оценивается в 1,3 млрд рублей
Запустить проект планируется в июне следующего года
Читать полностью