Более 180 новых служебных автомашин получили сотрудники МВД Дагестана

МАХАЧКАЛА, 24 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Дагестане получили 184 новых автомашины, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального МВД.

"Дагестан получил 184 новых автомобиля, оснащенных на самом высоком уровне, 75 из них сегодня в торжественной обстановке передали подразделениям ГИБДД и патрульно-постовой службы",- сказал собеседник агентства.

По его словам, новый автотранспорт закуплен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".