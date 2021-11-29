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Фестиваль рабочей молодежи "Дагестан молодой" пройдет в Махачкале 15 декабря

Основная цель фестиваля - создание среды для развития и реализации потенциала молодежи промышленных предприятий региона

МАХАЧКАЛА, 29 ноября. /ТАСС/. Республиканский фестиваль рабочей молодежи "Дагестан молодой" пройдет 15 декабря в историческом парке в Махачкале. Об этом в понедельник ТАСС сообщил руководитель Республиканского молодежного центра Министерства по делам молодежи Дагестана Рашид Максутов.

"15 декабря нами запланировано проведение республиканского фестиваля рабочей молодежи "Дагестан молодой",- сказал собеседник агентства.

По его словам, основная цель фестиваля - создание социокультурной среды для развития и реализации профессионального и личностного потенциала молодежи промышленных предприятий Республики Дагестан.

"В первую очередь, это обмен опытом между молодыми работниками, активизация общественной деятельности на предприятиях в среде молодых рабочих и специалистов. Другая наша задача популяризация рабочих профессий в молодежной среде и конечно, предоставление дополнительного образования, необходимых сервисов и услуг для реализации проектов участников фестиваля", - добавил он.

Как рассказал Максутов, в рамках фестиваля запланированы образовательные площадки, мастер-классы, встречи с представителями промышленных предприятий и органов исполнительной власти.

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