В дагестанском селе ликвидируют обнаруженную активистами стихийную свалку

Древние крепости, роща и верфи Балтийского флота. Петровские места современной Ленобласти

При упоминании имени Петра I прежде всего вспоминаются вензеля, дворцы и общее великолепие Санкт-Петербурга. Но и в современной Ленинградской области немало мест, где самодержец часто бывал и оставил заметный след. В преддверии 350-летия со дня рождения первого российского императора рассказываем, как был отвоеван Ключ-город, где спустили на воду фрегат "Штандарт" и зачем под Петербургом высадили лиственницы из Архангельска

Читать полностью