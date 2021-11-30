В дагестанском селе ликвидируют обнаруженную активистами стихийную свалку

МАХАЧКАЛА, 30 ноября. /ТАСС/. Власти взяли на особый контроль обнаруженную экологическими активистами стихийную свалку в селе Петраковское Хасавюртовского района Дагестана, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе районной администрации.
Информацию о стихийной свалке распространили в соцсетях представители общественного движения "ЭКОконтроль". По их данным, мусором заполнена большая территория возле села.
"Властями Хасавюртовского района данный вопрос взят под особый контроль. Предупрежден глава сельского поселения о необходимости проведения санитарной очистки. Силами муниципального района приняты все необходимые меры по устранению данной стихийной свалки", - сообщил представитель администрации района.
В настоящий момент, по словам представителя администрации, на месте оперативно идут работы по устранению обнаруженной свалки.