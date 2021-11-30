{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В дагестанском селе ликвидируют обнаруженную активистами стихийную свалку

По данным экоактивистов, мусором заполнена большая территория возле села в Хасавюртовском районе

МАХАЧКАЛА, 30 ноября. /ТАСС/. Власти взяли на особый контроль обнаруженную экологическими активистами стихийную свалку в селе Петраковское Хасавюртовского района Дагестана, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе районной администрации.

Информацию о стихийной свалке распространили в соцсетях представители общественного движения "ЭКОконтроль". По их данным, мусором заполнена большая территория возле села.

"Властями Хасавюртовского района данный вопрос взят под особый контроль. Предупрежден глава сельского поселения о необходимости проведения санитарной очистки. Силами муниципального района приняты все необходимые меры по устранению данной стихийной свалки", - сообщил представитель администрации района.

В настоящий момент, по словам представителя администрации, на месте оперативно идут работы по устранению обнаруженной свалки.

Теги
Северный Кавказ
Древние крепости, роща и верфи Балтийского флота. Петровские места современной Ленобласти
При упоминании имени Петра I прежде всего вспоминаются вензеля, дворцы и общее великолепие Санкт-Петербурга. Но и в современной Ленинградской области немало мест, где самодержец часто бывал и оставил заметный след. В преддверии 350-летия со дня рождения первого российского императора рассказываем, как был отвоеван Ключ-город, где спустили на воду фрегат "Штандарт" и зачем под Петербургом высадили лиственницы из Архангельска
Древние крепости, роща и верфи Балтийского флота.
Читать полностью