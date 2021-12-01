Модельную библиотеку с мультипликационной студией открыли на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Модельную библиотеку с зоной раннего развития детей и мультипликационной студией открыли в селе Дивное на Ставрополье. Модернизировали библиотеку благодаря победе в конкурсе по нацпроекту "Культура", сообщили журналистам в среду в администрации Апанасенковского округа.

"Молодые родители в зоне раннего развития ребенка "Библиорастишка" смогут развивать образное и логическое мышление своих малышей, их зрительную память, внимание, сообразительность, логику. Особое значение в деятельности библиотеки имеет мультстудия, основанная на использовании современных технологий. В основе создания мультфильма могут лежать сюжеты прочитанных литературно-художественных произведений, а также собственные сценарии детей", - говорится в сообщении.

Библиотека была создана в селе Дивное почти 100 лет назад. До модернизации в ней насчитывалось 16 компьютеров. Господдержка позволила провести ремонт помещений библиотеки, обновить оборудование, книжные фонды. В библиотеке появился высокоскоростной широкополосный интернет и Wi-Fi.

"Библиотека трансформировалась в центр читательского развития детей. <…> Созданы творческие безбарьерные площадки: единственная в крае мультстудия для развивающего чтения детей, медиа коворкинг, площадка для юных естествоиспытателей, любителей науки и техники с интерактивным рельефным глобусом, микроскопом, телескопом и 3D-ручками", - написала на своей странице в Instagram министр культуры края Татьяна Лихачева.

Первая на Ставрополье модельная библиотека открылась в 2019 году в Петровском городском округе. Во время модернизации в библиотеках обновляют книжные фонды, интерьеры, оснащают помещения современной цифровой техникой. В 2022 году по нацпроекту на Ставрополье будут работать уже 20 модельных библиотек.