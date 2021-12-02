В Ингушетии в 2022 году откроют два новых дома культуры в отдаленных селах

МАГАС, 2 декабря. /ТАСС/. Два новых дома культуры откроют в отдаленных селах Ингушетии в 2022 году - к 30-летию возрождения региона. Объекты возводятся по нацпроекту "Культура", говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы главы республики.

"До конца 2022 года новые дома культуры впервые появятся в отдаленных селах Ингушетии Гейрбек-Юрт и возрождаемом Даттыхе. Культурные учреждения будут возведены в рамках реализации национального проекта "Культура". Раньше в этих населенных пунктах не было помещения для развития культурной жизни и творческих коллективов. Строительство новых домов культуры станет настоящим праздником для жителей этих сел", - говорится в сообщении.

Как сообщается, открытие новых объектов будет приурочено к 30-летию возрождения республики.

"2022 год для Ингушетии является юбилейным. Отмечается важная для ингушского народа дата - 30 лет со дня возрождения республики. Мы готовим большую культурную программу, а также хотим успеть завершить ряд социальных программ, чтобы отметить этот юбилей значительными достижениями", - цитирует пресс-служба главу региона Махмуда-Али Калиматова.

В пресс-службе добавили, что в домах культуры будут созданы необходимые условия для освоения таких направлений, как хореография, изобразительное и декоративно-прикладное искусство. Концертные залы, оборудованные современными звуковыми и световыми установками, позволят проводить культурно-массовые мероприятия на должном уровне.

Цель национального проекта "Культура" - сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране. Проект также призван наполнять новым смысловым содержанием сельские учреждения культуры, культурно-досуговые учреждения и библиотеки. Согласно указу "О национальных целях развития до 2030 года", проект продлен до 2030 года и предусматривает увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателями 2019 года.