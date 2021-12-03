Работы десяти мастеров представили на выставке вологодского кружева в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 3 декабря. /ТАСС/. Выставка "Кружевная сказка Вологды" открылась в пятницу в музее "Старинный особняк на Набережной" Государственного музейного объединения "Художественная культура Русского Севера" в Архангельске. Как рассказала ТАСС методист по научно-просветительской деятельности объединения Ирина Олонкина, в экспозиции представлены работы десяти мастеров.

"Выставка организована благодаря сотрудничеству с Вологодским музеем кружева, и здесь представлено 25 изделий самых разных, которые создали около десятка мастеров разного возраста. Все, что показывает весь спектр владения мастерством вологодских кружевниц", - сказала Олонкина.

Экспозиция включает лучшие произведения вологодских художников по кружеву, работавших в разные десятилетия XX века, а также современных мастериц. На выставке показаны скатерти, салфетки, панно, демонстрирующие различные варианты элементов кружевного плетения, а также предметы одежды: пальто, манто, жакеты, дорожки. Все работы имеют названия: "Пышный огурец", "Вьюнок", "Разнотравье".

На скатерти "Щедрое лето", как пояснила ТАСС научный сотрудник Вологодского музея кружева Мария Чистякова, представлены все элементы кружевного плетения. Одна из центральных работ панно "Святыни Вологды" мастера Ангелины Ракчеевой, на котором изображены памятники архитектуры города: Софийский собор, домик Петра первого, собирательный образ шатровых храмов и стилизованный памятник кружевнице. Скатерть "Северная рапсодия" - самый большой экспонат, ее ширина два метра.

Технология плетения

Кроме самих изделий, на выставке представлены инструменты кружевницы: деревянная подставка, на которую помещается валик, набитый соломой, сеном или опилками. "Он должен быть плотным и ровным, чтобы рисунок будущего изделия прилегал, и не происходило деформации. На подушку прикрепляют на булавки сколок - технический рисунок будущего изделия, - показала Чистякова. - Ну и коклюшки. Все зависит от узора, ширина полотнянки диктует количество пар. Обычно шесть или семь используется, если около сантиметра ширина".

Валик для плетения небольшой, поэтому кружевное изделие часто собирают из отдельных элементов. "Детали соединяются как пазл, и незаметно, где эти стыки", - рассказала ТАСС старший научный сотрудник Вологодского музея кружева Луиза Селянина. Произведение могут плести сразу несколько кружевниц. Например, узорное панно со сложными элементами одновременно восемь мастеров могут делать два месяца.

Выставка в Архангельске продлится до 9 марта 2022 года, на ней будут проходить творческие мастерские, где можно будет нарисовать кружевной узор гуашью на картоне, и демонстрационные мастер-классы. "Но именно демонстрационные, - добавила Олонкина. - Это очень трудоемко и сразу научить создавать узор при помощи коклюшек очень сложно. Но подержать в руках коклюшки, сплести какой-то элемент можно будет попробовать".