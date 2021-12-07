ВЛАДИКАВКАЗ, 7 декабря. /ТАСС/. Два моста отремонтированы в Северной Осетии на трассе Р-217 "Кавказ", сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Кавказ".

"В Северной Осетии на трассе Р-217 "Кавказ" капитально отремонтировали два моста. Оба сооружения расположены над Алханчуртским каналом недалеко от границы с Ингушетией", - говорится в сообщении.

На мостах увеличили количество полос движения с двух до четырех. Ширина каждой полосы составила 3,5 м. С марта 2020 года мостостроители по заказу ФКУ Упрдор "Кавказ" разобрали существующие сооружения и устроили опоры из буронабивных свай. Смонтировали железобетонное трехпролетное строение, переходные плиты и деформационные швы на сопряжениях с автодорогой. Верхний слой мостового полотна устроили из прочного щебеночно-мастичного асфальтобетона.

На время работ было организовано реверсивное движение по одному из мостов со светофорным регулированием.

В 2020 году с двух до четырех полос расширен 8-километровый отрезок Р-217 "Кавказ" от города Беслана до селения Чермен, где и расположены указанные мосты.