Бесплатно подвести газ до своих участков смогут владельцы 17 тыс. домов на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Потенциальными участниками программы бесплатной догазификации смогут стать владельцы 17 тыс. домов в Ставропольском крае. Первые 300 человек уже воспользовались возможностью подведения сетей до своих участков, сообщили журналистам в среду в пресс-службе губернатора края.

"На Ставрополье благодаря этой инициативе подключено уже около 300 домовладений. Интерес к программе высокий. <…> Потенциал социальной догазификации в крае оцениваем в 17 тыс. домовладений", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.

Программа догазификации работает по заявочному принципу - для участия в ней нужно подать заявку. Ранее в правительстве региона сообщали, что необходимые документы в регионе оформили владельцы уже более 1,2 тыс. домов.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил обеспечить бесплатное строительство подводящих газовых сетей к границам земельных участков, поставив задачу провести данные мероприятия до 1 января 2023 года. Газ до участка проводится без привлечения средств граждан.