В одном из сел Карачаево-Черкесии реконструируют поликлинику до конца 2022 года

ЧЕРКЕССК, 9 декабря./ТАСС/. Реконструкция поликлиники Малокарачаевской центральной районной больницы в селе Учкекен Карачаево-Черкесии будет проведена к 2023 году. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов на своей странице в Instagram в четверг.

"Здание 1987 года постройки, которое не ремонтировалось со дня строительства, будет целиком и полностью обновлено. Это очень важный проект для крупного района с большим количеством жителей. Поликлиника Малокарачаевской ЦРБ обслуживает более 30 тыс. человек. Ежедневно медучреждение посещают до 360 пациентов, а реконструкция поликлиники будет, безусловно, способствовать повышению доступности и качества медицинской помощи", - написал Темрезов.

Он добавил, что в рамках реконструкции здания будет построена новая котельная, заменены коммуникации, проведены монтажные и отделочные работы, благоустройство прилегающей территории. Поликлиника будет адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья. Работы планируется завершить к концу 2022 года.

В Карачаево-Черкесии, где 2021 год объявлен Годом медицины, с января началась реализация региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Определены ключевые задачи отрасли на ближайшие пять лет с учетом первоочередных потребностей и с упором на отдаленные сельские населенные пункты. В регионе также составлены планы по укреплению учреждений здравоохранения инфекционного профиля и организаций по лечению хронических заболеваний.